Ασία: Ρεκόρ ο Kospi, επιφυλακτικές οι άλλες αγορές

Τα κέρδη των εταιρειών κατασκευής τσιπ ώθησαν σε ιστορικά υψηλά τις αγορές της Ν. Κορέας, με τις υπόλοιπες ασιατικές αγορές να καταγράφουν ήπια κέρδη, καθώς το κλίμα παραμένει επιφυλακτικό.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας ανέβηκε πάνω από 2% στο ιστορικό υψηλό των 6.361,17 μονάδων, ενισχυμένος από την αισιοδοξία γύρω από τους κατασκευαστές τσιπ που συνδέονται με την ΤΝ.

Η SK Hynix σημείωσε άνοδο σε νέα ιστορικά επίπεδα την Τρίτη, επεκτείνοντας το ράλι της μετά την ανακοίνωση σχεδίων για την έναρξη της παραγωγής προηγμένων μονάδων μνήμης για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς που κατασκευάζονται από την NVIDIA Corporation.

Ο Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 0,9%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX κατέγραψε οριακές απώλειες (-0,18%).

Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας και ο Shanghai Shenzhen CSI 300 παρέμειναν αμετάβλητοι, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά 0,4%.

Χωρίς μεταβολή έκλεισε και ο ASX 200 στην Αυστραλία.