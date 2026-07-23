Ασία: Οι τιμές του πετρελαίου συγκράτησαν τα σημερινά κέρδη

Με θετικό πρόσημο έκλεισε η πλειονότητα των ασιατικών αγορών την Πέμπτη, καθώς η αισιοδοξία για ένα νέο κύμα επενδύσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έδωσε ισχυρή ώθηση στις μετοχές ημιαγωγών. Ωστόσο, τα συνολικά κέρδη περιορίστηκαν από την κατακόρυφη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, στον απόηχο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το επενδυτικό ηθικό στην Ασία ενισχύθηκε σημαντικά όταν η μητρική της Google, Alphabet, αναθεώρησε προς τα πάνω τις ετήσιες κεφαλαιουχικές της δαπάνες κατά 15 δισ. δολάρια. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι ο κύκλος επενδύσεων στο AI παραμένει ισχυρός, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος.

Στη Νότια Κορέα ο δείκτης KOSPI υπεραπέδωσε έναντι των υπολοίπων δεικτών της περιοχής, καταγράφοντας άλμα 4%.

Η άνοδος οδηγήθηκε από τους κολοσσούς των τσιπ μνήμης SK Hynix και Samsung Electronics, εν μέσω προσδοκιών ότι οι αυξημένες δαπάνες της Alphabet θα εκτινάξουν τη ζήτηση για μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM) και διακομιστές AI.

Στα επιπλέον θετικά νέα για τη χώρα, το ΑΕΠ της Νότιας Κορέας αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 (ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 3,5%), χάρη κυρίως στις ισχυρές εξαγωγές ημιαγωγών.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε ήπια άνοδο 0,4%, με τον ευρύτερο TOPIX στο +0,5%. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,2%, ενώ στην Κίνα, ο Shanghai Composite και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης CSI 300 σημείωσαν ήπια κέρδη 0,2% και 0,15% αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η αγορά εργασίας της Αυστραλίας, όπου τα στοιχεία έδειξαν εντυπωσιακή αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 76.300 τον Ιούνιο — αριθμός πολύ υψηλότερος από τις προβλέψεις για 16.400 — ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο **4,4%**.

Τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία αύξησαν τις πιθανότητες η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) να προχωρήσει σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης πριν από το τέλος του έτους. Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα τριμηνιαία στοιχεία πληθωρισμού της επόμενης εβδομάδας, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν το τοπίο ενόψει της συνεδρίασης της RBA στις 11 Αυγούστου.

Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 0,7%.