Ασία: Μεικτές τάσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια

Κέρδη και απώλειες κατέγραψαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς ο Nikkei δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, φτάνοντας έως και -4,5%, ενώ κέρδη κατέγραψαν Κίνα και Χονγκ Κονγκ.

Η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική και πιθανό πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσινγκτον.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έχανε μέχρι και 4,5% για να κλείσει τελικά με πτώση 1,4%, ενώ ο ευρύτερος TOPIX υποχώρησε κατά 0,9%. Στη Νότια Κορέα, με τον δείκτη KOSPI να χάνει έως 3,8%, τελικά έκλεισε με άνοδο 0,6%.

Η νευρικότητα στον τεχνολογικό τομέα παραμένει πάντως, καθώς η αγορά αμφισβητεί τις υψηλές αποτιμήσεις και την ταχύτητα απόδοσης των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κύμα πωλήσεων εκδηλώθηκε παρά τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Advanced Micro Devices (AMD), η οποία ανακοίνωσε έσοδα τρίτου τριμήνου ύψους 13,38 δισ.δολαρίων, ενισχυμένα κατά 45% σε ετήσια βάση.

Στην υπόλοιπη περιοχή, οι κινεζικοί δείκτες Shanghai Composite και Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσαν άνοδο 2,1% και 1,5% αντίστοιχα ενώ ο δείκτης CSI 300 κατέγραψε κέρδη κατά 2,3%, παρά τις αρχικές απώλειες.

Στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,6%, ενώ αντίθετα ο δείκτης Nifty 50 στην Ινδία διαφοροποιήθηκε από το γενικότερο κλίμα, καταγράφοντας άνοδο 0,5%.

Τέλος, την προσοχή των αναλυτών συγκεντρώνουν και τα οικονομικά δεδομένα από την Κίνα, όπου ο δείκτης PMI για τον τομέα των υπηρεσιών υποχώρησε στο 50,8 τον Οκτώβριο από 51,6 τον Σεπτέμβριο, υποδεικνύοντας τον βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων τριών μηνών.