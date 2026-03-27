Ασία: Μεικτά πρόσημα στο κλείσιμο μιας εβδομάδας με απώλειες και με μεγάλο χαμένο τον KOSPI

Οι ανακοινώσεις Τραμπ για παράταση της διορίας στο Ιράν έφεραν κάποια ανακούφιση στις ασιατικές αγορές παρότι το χρηματιστήριο της Ν. Κορέας οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του 6%.

Οι ασιατικές αγορές έλαβαν ένα αδύναμο lead από τη Wall Street, η οποία υποχώρησε απότομα την Πέμπτη εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν, ειδικά καθώς η Τεχεράνη απέκλεισε τις άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των ενδοημερήσιων απωλειών του, για να κλείσει με πτώση 0,4% μετά από αρχική πτώση έως και 3%.

Ωστόσο, ο δείκτης εξακολουθεί να οδεύει προς απώλειες 6% αυτή την εβδομάδα έχοντας τη χειρότερη απόδοση στην Ασία.

Οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης Samsung Electronics και SK Hynix Inc σταθεροποιήθηκαν μετά από πτώση άνω του 4% η καθεμία νωρίτερα μέσα στην ημέρα, και οδεύουν για απώλειες μεταξύ 7% και 10% αυτή την εβδομάδα.

Οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας οδεύουν προς ήπια εβδομαδιαία κέρδη. O πρώτος σήμερα έκλεισε με απώλειες 0,4% ενώ ήπια ανοδικά (+0,2%) έκλεισε ο Topix.

Οι δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 και Shanghai Composite αυξήθηκαν κατά 0,7% ο καθένας και σημείωσαν πτώση περίπου 1,7% και 1,5% αντίστοιχα για την εβδομάδα.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε μεν ανοδικά 0,37% αλλά υποχώρησε κατά 1,4% αυτή την εβδομάδα.

Ο ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,1%, αλλά παρέμεινε σε ήπια εβδομαδιαία κέρδη, ειδικά καθώς οι τοπικές μετοχές ενέργειας επωφελήθηκαν από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν έντονες διακυμάνσεις αυτή την εβδομάδα εν μέσω μιας σειράς αντικρουόμενων σημάτων σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ για πρόοδο στις συνομιλίες διαψεύστηκαν σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν, αν και η χώρα δήλωσε ότι επανεξετάζει μια πρόταση 15 σημείων για κατάπαυση του πυρός από την Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι θα παρατείνει την προθεσμία για τις αμερικανικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν κατά 10 ημέρες και σημείωσε κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.