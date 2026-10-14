Ασία: Μεικτά πρόσημα με ήπιες μεταβολές και επανάκαμψη στην αγορά των τσιπ

Ήπιες διακυμάνσεις με κέρδη και απώλειες καταγράφηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους στον κλάδο των ημιαγωγών, ο οποίος επανήλθε σε θετικό έδαφος.

Παράλληλα, το θετικό κλίμα περιορίστηκε μερικώς από την αβεβαιότητα που προκαλούν οι τιμές του πετρελαίου και η αναμονή των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia-Pacific εκτός Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,5%, με τα μεγαλύτερα κέρδη να καταγράφονται στη Νότια Κορέα.

Ανάκαμψη για τους κατασκευαστές τσιπ μετά τις πιέσεις

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι νοτιοκορεατικοί κολοσσοί των ημιαγωγών, ανακτώντας το χαμένος έδαφος από τις πρόσφατες πιέσεις που πυροδότησε ο ανταγωνισμός από την Κίνα και οι ανησυχίες για τις αποδόσεις των επενδυσεων στην TN.

Η Samsung Electronics και η SK Hynix σημείωσαν σημαντική άνοδο, λειτουργώντας ως βασικοί μοχλοί στήριξης για τον δείκτη KOSPI, ο οποίος κατέγραψε άλμα 1,6%, για να κλείσει τελικά αμετάβλητος. Αντίθετα, μικτές τάσεις επικράτησαν στους υπόλοιπους ασιατικούς προορισμούς τεχνολογίας, με ορισμένους τίτλους να κινούνται πτωτικά.

Ανθεκτικότητα στο εξωτερικό εμπόριο και εσωτερικές προκλήσεις για την Κίνα

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Πεκίνο έδωσαν ανάσες αισιοδοξίας, καθώς οι κινεζικές εξαγωγές και εισαγωγές ξεπέρασαν αισθητά τις προβλέψεις, αποτυπώνοντας την ανθεκτικότητα της εξωτερικής ζήτησης. Ωστόσο, ο πληθωρισμός παρέμεινε σε υποτονικά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι η εγχώρια ζήτηση στη χώρα συνεχίζει να ανακάμπτει με αργούς και άνισους ρυθμούς.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ο δείκτης Shanghai Composite υποχώρησε 0,9%, ενώ ο CSI 300 έκλεισε με απώλειες 1,4%.