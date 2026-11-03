Ασία: Μεικτά πρόσημα με φόντο την Apple – Στο 4,85% αύξησε τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε η πλειονότητα των ασιατικών χρηματιστηρίων, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις συγκρατημένες προοπτικές κερδοφορίας της Apple, ενώ παράλληλα τηρούν στάση αναμονής ενόψει των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για τον επιμένοντα πληθωρισμό οδήγησαν την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας σε νέα αύξηση των επιτοκίων, διαμορφώνοντάς τα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Το κύμα ρευστοποιήσεων στην Ασία ακολούθησε το κλίμα της Wall Street, όπου ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,5% και ο τεχνολογικός Nasdaq κατά 1,1%. Η νευρικότητα μεταφέρθηκε και στα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών δεικτών, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις πιθανές αλλαγές στην ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο και τις επιπτώσεις στην οικονομική πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε η μετοχή της Apple, μετά την ανακοίνωση προβλέψεων για χαμηλότερα μικτά περιθώρια κέρδους κατά το τρίμηνο των εορτών, εξαιτίας του αυξημένου κόστους των τσιπ μνήμης, αλλά και εξαιτίας της επιβράδυνσης στην ανάπτυξη των εσόδων από υπηρεσίες. Η εξέλιξη αυτή επέτεινε τους προβληματισμούς της επενδυτικής κοινότητας σχετικά με την αποδοτικότητα των τεράστιων κεφαλαίων που κατευθύνονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τις ισχυρότερες πιέσεις στην περιοχή της Ασίας γνώρισε η αγορά της Νότιας Κορέας, με τον δείκτη KOSPI να πραγματοποιεί βουτιά 3,5%. Στην Κίνα, ο Shanghai Composite υποχώρησε κατά 0,8% και ο CSI 300 κατά 0,2%, ενώ αντίθετα ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 0,4%. Η αγορά της Ιαπωνίας παρέμεινε κλειστή λόγω αργίας.