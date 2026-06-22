Ασία: Κέρδη σε Ιαπωνία και Ν. Κορέα με αιχμή τις τεχνολογικές μετοχές

Με κέρδη έκλεισαν στην πλειονότητά τους τα ασιατικά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους και στην πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, ενώ ενισχύθηκαν κυρίως από τα κέρδη σε μεγάλες τεχνολογικές μετοχές, ιδίως των εταιρειών κατασκευής τσιπ και άλλων με έκθεση στο εμπόριο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 2,3% στις 72.900 μονάδες για να κλείσει τελικά στις 72.4114 μονάδες, ενώ ο TOPIX σημείωσε άνοδο 1,2%, με τους δύο δείκτες να παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Ο Nikkei ενισχύθηκε από την άνοδο των τοπικών εταιρειών τεχνολογίας και κατασκευής τσιπ, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Nikkei ότι το Τόκιο στοχεύει σε επένδυση 10 τρισεκατομμυρίων γιεν (65 δισ. δολάρια) σε φυσική Tεχνητή Nοημοσύνη έως το 2040.

Οι ιαπωνικές αγορές βοηθήθηκαν επίσης από τη συνεχιζόμενη αδυναμία του γιεν, το οποίο παρέμεινε κοντά σε υψηλά πολλών δεκαετιών παρά την αύξηση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης από την Τράπεζα της Ιαπωνίας την περασμένη εβδομάδα.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,6%, αυξάνοντας τα πρόσφατα κέρδη και παραμένοντας κοντά σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς η όρεξη των επενδυτών για μετοχές τεχνολογίας παρέμεινε σταθερή.

Οι μετοχές τεχνολογίας συνέχισαν να βρίσκουν υποστήριξη από την αισιοδοξία γύρω από τη ζήτηση που συνδέεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ οι επενδυτές ανέμεναν επίσης τα εμπορικά στοιχεία της Νότιας Κορέας αργότερα αυτή την εβδομάδα για περαιτέρω ενδείξεις ενίσχυσης στον εξαγωγικό τομέα της χώρας.

Η SK Hynix Inc σημείωσε εξαιρετική απόδοση, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 6% και ξεπερνώντας τη Samsung Electronics για να γίνει η εταιρεία με την υψηλότερη αξία της Νότιας Κορέας.

Εταιρείες κατασκευής τσιπ στην Ιαπωνία σημείωσαν επίσης άνοδο λόγω της συνεχιζόμενης αισιοδοξίας ότι ο τομέας θα αναδειχθεί σαφής νικητής από το εμπόριο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι κινεζικές αγορές κατέγραψαν επίσης κέρδη, με τον Shanghai Shenzhen CSI 300 να αυξάνεται κατά 1,5% και τον Shanghai Composite να καταγράφει άνοδο 1,6%, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν περαιτέρω ενδείξεις πολιτικής υποστήριξης από το Πεκίνο με το βλέμμα στα επερχόμενα οικονομικά δεδομένα.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποαπέδωσε σε σχέση με τις άλλες αγορές στην περιοχή, υποχωρώντας κατά 0,8%. Η BYD κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλέιες στις μετοχές των ηλεκτρικών οχημάτων, μετά από αναφορές που ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέους περιορισμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Ο αυστραλιανός δείκτης ASX 200 υποχώρησε κατά 0,1%, υστερώντας σε σχέση με τις ευρύτερες περιφερειακές αγορές εν αν αναμονή των στοιχείων για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας που αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Τα στοιχεία αναμένεται να προσφέρουν περαιτέρω ενδείξεις για τις προοπτικές της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, αφού οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έδειξαν πρόσφατα ότι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τον πληθωρισμό, με τις αγορές να παρακολουθούν τυχόν ενδείξεις ότι τα επιτόκια μπορούν να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή της Ταϊβάν, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Σιγκαπούρης και τις βασικές αναγνώσεις του πληθωρισμού PCE των ΗΠΑ αργότερα αυτή την εβδομάδα για περαιτέρω κατεύθυνση στις παγκόσμιες αγορές και τα επιτόκια.