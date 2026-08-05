Ασία: Ισχυρό ράλι με ώθηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε θετικό έδαφος επέστρεψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, ακολουθώντας το νέο επενδυτικό κύμα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, η πτώση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ λειτούργησαν ως καταλύτες για την αναζωπύρωση του τεχνολογικού κλάδου.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε εκ νέου στους κατασκευαστές μικροτσίπ και τις τεχνολογικές εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 πραγματοποίησε άλμα 3,6%, με τίτλους όπως η Murata Manufacturing και η Kioxia να καταγράφουν κέρδη έως και 8%.

Παρόμοια εικόνα επικράτησε και στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης KOSPI ενισχύθηκε κατά 4,1%, με οδηγούς τους κολοσσούς SK Hynix και Samsung Electronics.

Ανοδική κίνηση κατέγραψαν και τα κινεζικά χρηματιστήρια, παρά τα σενάρια για πιθανούς νέους περιορισμούς από τις ΗΠΑ στις εισαγωγές οπτικών πομποδεκτών για κέντρα δεδομένων.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX 200 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό (9.227 μονάδες, +0,9%), λαμβάνοντας ώθηση από τον κλάδο των μεταλλευμάτων και των χρηματοοικονομικών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τη μεταβλητότητα και τις μεμονωμένες πιέσεις σε εταιρείες που ανακοίνωσαν υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες για AI, η παγκόσμια ρευστότητα παραμένει στραμμένη στις προοπτικές του κλάδου, στηρίζοντας την ευρύτερη ανάκαμψη των ασιατικών κεφαλαιαγορών.