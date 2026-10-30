Ασία: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τις μετοχές του τεχνολογικού τομέα και των ημιαγωγών να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες. Η νευρικότητα των επενδυτών κλιμακώθηκε μετά τα απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα αμερικανικών κολοσσών, τα οποία επανέφεραν στο προσκήνιο έντονες αμφιβολίες για την απόδοση των κολοσσιαίων επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η πτώση στη Νέα Υόρκη, με πρωταγωνίστρια την Alphabet (Google) και τις πιέσεις σε Amazon και Intel στη μετασυνεδριακή διαπραγμάτευση, πυροδότησε κύμα πωλήσεων στις ασιατικές αγορές, οδηγώντας τα προθεσμιακά συμβόλαια του Nasdaq 100 σε υποχώρηση άνω του 2%.

Ο δείκτης KOSPI στη Νότια Κορέα σημείωσε κατακόρυφη πτώση σχεδόν 4%, δεχόμενος ισχυρό πλήγμα από τους γίγαντες των μνημών Samsung Electronics και SK Hynix. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,2% και ο ευρύτερος TOPIX κατά 1%, επιβαρυμένοι από μετοχές εξοπλισμού ημιαγωγών όπως η Advantest που υποχώρησε 7%, η Lasertec με βουτιά 10% και η Kioxia Holdings με απώλειες κοντά στο 8%. Παράλληλα, ο όμιλος SoftBank Group διολίσθησε περισσότερο από 6%.

Στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής η εικόνα ήταν μεικτή. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite και ο CSI 300 σημείωσαν πτώση 1,4% έκαστος. Αντίθετα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ επέδειξε ανθεκτικότητα σημειώνοντας άνοδο 1,5%, ο Nifty 50 στην Ινδία ενισχύθηκε κατά 0,5% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έκλεισε με οριακά κέρδη 0,2%.

Η σημερινή αντίδραση των αγορών αναδεικνύει μια σαφή μετατόπιση στη συμπεριφορά των επενδυτών. Ενώ το προηγούμενο διάστημα οι εξαγγελίες για τεράστια κεφαλαιουχικά κονδύλια σε data centers, εξελιγμένους επεξεργαστές και υποδομές AI αντιμετωπίζονταν με ενθουσιασμό, πλέον η αγορά απαιτεί χειροπιαστές αποδείξεις ότι αυτές οι δαπάνες μεταφράζονται σε βιώσιμη αύξηση εσόδων και ταμειακών ροών.

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 1,25%, σε μια απόφαση που ευθυγραμμίστηκε με τις εκτιμήσεις των αναλυτών μετά την αύξηση του Σεπτεμβρίου. Τα νεότερα στοιχεία έδειξαν ότι ο δομικός πληθωρισμός στο Τόκιο διαμορφώθηκε στο 2,6% τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες και ενισχύοντας τα σενάρια ότι η BOJ ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων ακόμη και εντός του Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να περιπλέκουν τις προοπτικές της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής.