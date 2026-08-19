Ασία: Ισχυρές απώλειες σε Κορέα και Ιαπωνία

Βαθιά διόρθωση καταγράφουν οι ασιατικές αγορές, με το κλίμα να επιβαρύνεται από ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο των ημιαγωγών, το οποίο επηρεάζει καθοριστικά την εικόνα των χρηματιστηρίων σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία.

Η έντονη ανησυχία των επενδυτών, που τροφοδοτείται από την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων σε πολυετή υψηλά και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, στρέφει τα βλέμματα μακριά από τις μετοχές τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο του «sell-off» βρέθηκε ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας, ο οποίος υποχώρησε κατά 5,8%, καθώς η βαριά έκθεση της αγοράς σε κολοσσούς όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix λειτούργησε ως επιταχυντής των απωλειών.

Η ένταση των πωλήσεων ήταν τέτοια που ενεργοποίησε προσωρινά τους μηχανισμούς διακοπής συναλλαγών τύπου «sidecar». Αντίστοιχη ήταν η εικόνα στην Ιαπωνία, με τους δείκτες Nikkei 225 και TOPIX να κλείνουν με απώλειες 3%, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν ξανά τα premium των εταιρειών τεχνολογίας υπό το βάρος των υψηλότερων επιτοκίων.

Οι πιέσεις μεταφέρονται και στην Κίνα, όπου ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 3,3%, παρά τη θετική διαφοροποίηση ορισμένων εταιρειών, όπως η Xiaomi, που έτυχε ευνοϊκής υποδοχής χάρη στις προοπτικές του κλάδου ηλεκτρικών οχημάτων. Αντιθέτως, η Baidu δέχθηκε ισχυρό πλήγμα μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η αγορά παραμένει σε στάση αναμονής ενόψει της δημοσιοποίησης των πρακτικών της Fed, αναζητώντας ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής απέναντι στον επίμονο πληθωρισμό. Την ίδια στιγμή, οι υψηλές αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα –με το 30ετές να προσεγγίζει επίπεδα του 2007– καθιστούν τις μετοχές ανάπτυξης λιγότερο ελκυστικές, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού.

Παρά το γεγονός ότι οι προοπτικές της ΤΝ παραμένουν σταθερές, οι διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζονται πλέον επιφυλακτικοί, επιλέγοντας μια στρατηγική «ασφάλειας» και αναζητώντας απτά αποτελέσματα πριν προσθέσουν περαιτέρω έκθεση στον κλάδο.