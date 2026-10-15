Ασία: Ισχυρές απώλειες εν μέσω ευρύτερου sell off στην τεχνολογία

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκαν σήμερα οι ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να οδηγούνται σε μαζικές ρευστοποιήσεις.

Η πίεση στον τεχνολογικό κλάδο πήρε μεγάλες διαστάσεις στη Ν. Κορέα, όπου ενεργοποιήθηκε αυτόματος διακόπτης διακοπής συναλλαγών (circuit breaker) στον δείκτη KOSPI, καθώς κατέγραψε «βουτιά» σχεδόν 9% υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

Το αρνητικό αυτό ορόσημο σηματοδοτεί τον δέκατο διακόπτη διακοπής για φέτος στη χώρα και τον δέκατο έκτο στην ιστορία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Το κλίμα μεταδόθηκε με ταχύτητα σε ολόκληρη την περιοχή. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 κατρακύλησε 4,8%, διευρύνοντας τις απώλειες στα βαριά τεχνολογικά χαρτιά, ενώ ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε κατά περίπου 3%, οδεύοντας προς τα χαμηλότερα επίπεδά του από τον Ιούλιο.

Αντίστοιχες πιέσεις καταγράφηκαν σε Χονγκ Κονγκ και Κίνα, με τον Hang Seng να χάνει 1,3% και τους δείκτες σε Σαγκάη και CSI 300 να σημειώνουν απώλειες 1,6% και 1,5% αντίστοιχα.

Ο «σεισμός» στα τσιπ και ο ανταγωνισμός από την Κίνα

Στο επίκεντρο της καταιγίδας βρέθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών, με τις νοτιοκορεατικές SK Hynix και Samsung Electronics να κατακρημνίζονται κατά 11,4% και 10,6% αντίστοιχα. Στην Ιαπωνία, η Kioxia κατέγραψε πτώση 12,2%, ενώ σημαντικές απώλειες σημείωσαν και οι ασιατικοί κολοσσοί που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα και την τεχνολογία, όπως η LG Innotek, η Largan και η Foxconn.

Το κύμα πωλήσεων πυροδοτήθηκε περαιτέρω από τις ανησυχίες για τον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό στον κλάδο των ημιαγωγών. Αφορμή στάθηκαν οι τεχνολογικές εξελίξεις από την ChangXin Memory Technologies (CXMT), η οποία σημείωσε πρόοδο στην ανάπτυξη σχεδιασμού DRAM υψηλότερης πυκνότητας με δυνατότητα αποθήκευσης μεγαλύτερου όγκου δεδομένων.

Ενδοιασμοί για τις επενδύσεις στην TN

Η νευρικότητα εντάθηκε από τις προειδοποιήσεις στελεχών της αγοράς, όπως του διευθύνοντος συμβούλου της Broadcom, Χοκ Ταν, ο οποίος επεσήμανε ότι ορισμένοι επενδυτές στην ΤΝ προχωρούν σε υπερβολικά ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις. Οι φόβοι για διογκωμένες αποτιμήσεις και για το κατά πόσο οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες σε υποδομές θα αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις κεφαλαιαγορές.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι η πίεση που δέχονται οι χρηματοδοτήσεις έργων ΑΙ, με τη μετοχή της CoreWeave να υποχωρεί σημαντικά και τα ομόλογά της να διαπραγματεύονται χαμηλότερα από την ονομαστική τους αξία. Ακόμη και τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα κολοσσών όπως η TSMC, η οποία ανακοίνωσε έκτο συνεχόμενο τρίμηνο-ρεκόρ κερδοφορίας χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τσιπ ΤΝ, δεν κατάφεραν να ανακόψουν το αρνητικό κλίμα, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 2,2% στην Ταϊβάν.