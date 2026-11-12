Ασία: Ήπιες μεταβολές παρά την κρίση στην Nvidia

Ισχυρές αναταράξεις στον παγκόσμιο τεχνολογικό κλάδο προκαλεί η αιφνιδιαστική κρίση ηγεσίας και εταιρικής διακυβέρνησης που ξέσπασε στη Nvidia, ωστόσο οι περισσότερες ασιατικές αγορές κατάφεραν μέχρι στιγμής να απορροφήσουν τους κραδασμούς.

Η μετοχή του αμερικανικού κολοσσού των μικροεπεξεργαστών κατέγραψε απότομη πτώση στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, έπειτα από πληροφορίες ότι το διοικητικό συμβούλιο πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως για να εξετάσει το μέλλον του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η εξέλιξη αυτή πυροδοτήθηκε από αποκαλύψεις που αφορούν εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ με πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, λόγω υποψιών για διασυνδέσεις με κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Το γεγονός προσδίδει έντονη γεωπολιτική διάσταση στην υπόθεση, τη στιγμή που η Ουάσιγκτον διατηρεί αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών προς το Πεκίνο.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia Pacific παρά την αρχική οριακή άνοδο της τάξης του 0,3%, υποχώρησε στο 0,9% .

Οι επιμέρους αγορές κινήθηκαν με μεικτά πρόσημα, καθώς ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε 0,7%, ο Topix έκλεισε με οριακή άνοδο 0,2% ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έχασε 1,2%. Ο KOSPI στη Ν. Κορέα υποχώρησε 0,6% και στην Αυστραλία ο ASX200 παρέμεινε αμετάβλητος

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η υπόθεση αναδεικνύει τον λεγόμενο «κίνδυνο του βασικού προσώπου» (key man risk) για τη Nvidia.

Καθώς ο Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε ο αδιαμφισβήτητος αρχιτέκτονας της κυριαρχίας της εταιρείας στην επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, το ενδεχόμενο δημιουργίας κενού ηγεσίας σκιάζει την ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου και δοκιμάζει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο αφήγημα του AI.