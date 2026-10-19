Ασία: Επιφυλακτικότητα παρά τα θετικά νέα από την Κίνα

Νευρικότητα επικράτησε στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Το κλίμα επιβαρύνθηκε από τις συνεχιζόμενες ανησυχίες γύρω από τη χρηματοδότηση και την κερδοφορία των τεχνολογιών ΑΙ, παρότι οι επενδυτές βρήκαν κάποιες «ανάσες» στήριξης από τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στην Κίνα

Ανάσα από την κινεζική οικονομία

Η πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη λειτούργησε πυροσβεστικά, αποτρέποντας βαθύτερες απώλειες για τα ηπειρωτικά χρηματιστήρια. Ειδικότερα, το ΑΕΠ της Κίνας κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,5% στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας ελαφρώς τις εκτιμήσεις και ενισχύοντας τις πιθανότητες επίτευξης του επίσημου ετήσιου στόχου της κυβέρνησης. Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο 1,1% ξεπερνώντας τις προβλέψεις, ενώ η βιομηχανική παραγωγή επεκτάθηκε κατά 5,5%, συμβαδίζοντας πλήρως με τις αναλύσεις της αγοράς.

Ως αποτέλεσμα, οι δείκτες Shanghai Composite και CSI 300 κατάφεραν να γυρίσουν σε θετικό πρόσημο, κλείνοντας με οριακές κερδοφορίες 0,5% και 0,2% αντίστοιχα, την ώρα παρέμειναν κλειστά τα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ λόγω αργίας.

Στο «κόκκινο» ο τεχνολογικός κλάδος και η σκιά της AI

Στον αντίποδα, η ευρύτερη περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, με τον δείκτη MSCI Asia-Pacific να υποχωρεί κατά 0,3%. Στο επίκεντρο του επενδυτικού προβληματισμού βρέθηκαν εκ νέου οι μετοχές των ημιαγωγών και της τεχνολογίας, ακολουθώντας το βαρύ κλίμα που διαμορφώθηκε διεθνώς μετά την πολυήμερη πτώση του αμερικανικού δείκτη Philadelphia Semiconductor.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχασε 0,5%, ενώ μικτές τάσεις επικράτησαν στους υπόλοιπους τεχνολογικούς κολοσσούς της περιοχής, με τη νοτιοκορεατική Samsung Electronics να ενισχύεται κατά 1,1%, αλλά τη συμπατριώτισσά της SK Hynix να καταγράφει απώλειες 6,5%. Αξιοσημείωτη ήταν και η «βουτιά» 7,6% για την κινεζική εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης ChangXin Memory Technologies (CXMT), η οποία αναζωπύρωσε τον ανταγωνισμό στον κλάδο.

Στις υπόλοιπες ασιατικές αγορές, η εικόνα παρέμεινε μεικτή. Μικρά κέρδη κατέγραψαν η Αυστραλία με τον S&P/ASX 200 στο +0,4% και η Σιγκαπούρη με τον Straits Times Index στο +0,4%, ενώ η Νέα Ζηλανδία και η Ινδία κινήθηκαν πτωτικά.