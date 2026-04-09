Ασία: Επέστρεψε η αβεβαιότητα στις αγορές λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας

Με μικρές απώλειες έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια σήμερα μετά το ράλι της Μ. Τετάρτης λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας στη Μ. Ανατολή αλλά και της ανάκαμψης του πετρελαίου.

Ο ESM26 υποχώρησε κατά 0,2% εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με την εκεχειρία.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας είχε τη χειρότερη απόδοση στην Ασία, με πτώση 1,7% λόγω των απωλειών στις μετοχές των εταιρειών κατασκευής τσιπ, ενώ οι δείκτες Nikkei 225 και TOPIX της Ιαπωνίας υποχώρησαν κατά 0,7% και 0,9% αντίστοιχα.

Οι δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 και Shanghai Composite υποχώρησαν περίπου 0,8% έκαστος, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,36%, λόγω της απώλειας 3% του Alibaba Group, αφότου η Jefferies μείωσε την τιμή-στόχο της μετοχής.

Οι αναλυτές του OCBC σημείωσαν ότι ενώ η είδηση ​​για την κατάπαυση του πυρός είχε αρχικά πυροδοτήσει μια άνοδο ρίσκου, «οι εύθραυστες διαπραγματεύσεις και οι παρατεταμένοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι» περιόρισαν την ανοδική πορεία.

Σημείωσαν επίσης ότι οι ροές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ θα παραμείνουν βασικό επίκεντρο της αγοράς τις επόμενες ημέρες.

Οι ευρύτερες ασιατικές αγορές παρουσίασαν αμφιταλαντεύσεις την Πέμπτη, εν μέσω αυξημένης επιφυλακτικότητας για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι περισσότερες περιφερειακές αγορές επίσης κατέγραψαν μεγάλες απώλειες από τον Μάρτιο.

Ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με οριακή άνοδο.