Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν την Παρασκευή τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι εξαγγελίες της κινεζικής κυβέρνησης για νέα μέτρα σταθεροποίησης των κεφαλαιαγορών και η ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα, έπειτα από έναν ιδιαίτερα δύσκολο μήνα για τις μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο κινεζικός CSI 300 ενισχύθηκε κατά 4,17%, στις 4.063,06 μονάδες, ο Shanghai Composite κατά 3,73%, στις 3.606,49 μονάδες, και ο νοτιοκορεατικός KOSPI κατά 4,34%, στις 4.915,68 μονάδες.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, το Κρατικό Συμβούλιο δεσμεύθηκε να ενισχύσει τον ρόλο των κρατικά υποστηριζόμενων επενδυτών και να ενθαρρύνει τις εισηγμένες επιχειρήσεις να αυξήσουν τα μερίσματα και τις επαναγορές μετοχών.

Οι νέες δεσμεύσεις έρχονται μετά την απόφαση των χρηματιστηρίων της Σαγκάης, της Σενζέν και του Πεκίνου να μειώσουν από το 100% στο 80% τις ελάχιστες απαιτήσεις περιθωρίου για αγορές μετοχών με μόχλευση, από τις 30 Νοεμβρίου.

Η αλλαγή θα μπορούσε δυνητικά να απελευθερώσει πρόσθετη επενδυτική δυναμικότητα σχεδόν 400 δισ. γουάν (59,6 δισ. δολαρίων).

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,11% και ο TOPIX κατά 1,73%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 2,11% και ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 κατά 0,80%.

Αντίθετα, ο NZX 50 της Νέας Ζηλανδίας υποχώρησε κατά 0,54% και ο ινδικός Nifty 50 κατά 0,81%.

Ο δομικός πληθωρισμός στο Τόκιο επιταχύνθηκε στο 2,9%, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση των ιαπωνικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Στη Νότια Κορέα, η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια στο 3,25% και αναθεώρησε στο 4,1% την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2027.

Στο επίκεντρο της προσοχής παραμένει η Nvidia, καθώς η S&P Global έθεσε την πιστοληπτική αξιολόγησή της υπό παρακολούθηση για πιθανή υποβάθμιση. Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία ζήτησε επίσης από συνεργαζόμενους κατασκευαστές να αναστείλουν τις αποστολές διακομιστών με επεξεργαστές της προς τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία.