Ασία: Άνοδος για τις μετοχές καθώς οι περισσότερες αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω Πρωτομαγιάς

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο στην Ασία την Παρασκευή, αν και οι περισσότερες αγορές της περιοχής παρέμειναν κλειστές λόγω των εορτών της Πρωτομαγιάς. Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ αυξήθηκε κατά 67 σεντς στα 111,07 δολάρια το βαρέλι.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στις προμήθειες και τις τιμές του πετρελαίου ασκούν πίεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,ο οποίος προωθεί ένα νέο σχέδιο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei 225σημείωσε άνοδο 0,7% στα 59.678,31, καθώς το ιαπωνικό γιεν ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Η Παρασκευή έφερε κάποια ηρεμία στην αγορά πετρελαίου, όπου οι τιμές σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη λόγω ανησυχιών για τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου στη Μ. Ανατολή.

Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια του πολέμου, η υψηλότερη τιμή για το συμβόλαιο Μπρεντ με τη μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα ήταν 119,50 δολάρια, η οποία καταγράφηκε τον περασμένο μήνα.

Σε ένα τμήμα της αγοράς Μπρεντ με μικρότερη εμπορική δραστηριότητα, η τιμή για ένα βαρέλι με παράδοση τον Ιούνιο, ξεπέρασε για λίγο τα 126 δολάρια κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν υποχωρήσει στα 114 δολάρια.

Η τιμή του Μπρεντ ήταν περίπου 70 δολάρια πριν από τον πόλεμο.

Πηγή: Associated Press