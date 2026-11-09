Ασία: Ανέκαμψαν οι αγορές μετά τις βαριές απώλειες της περασμένης εβδομάδας

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψαν σήμερα τα ασιατικά χρηματιστήρια, ανακτώντας σημαντικό μέρος των μεγάλων απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας.

Οδηγοί στην κούρσα της ανάκαμψης ήταν οι αγορές της Ταϊβάν και της Ιαπωνίας, με τους επενδυτές να τοποθετούνται εκ νέου στον τεχνολογικό κλάδο, παρακολουθώντας τη σταθεροποιητική τάση που εκδηλώθηκε στη Wall Street. Παρ’ όλα αυτά, το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε συγκρατημένο, καθώς η νέα αβεβαιότητα γύρω από το πρόσωπο του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, διατηρεί την επιφυλακτικότητα ως προς τις προοπτικές της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 2,3% και ο TOPIX κατέγραψε κέρδη 3%. Παράλληλα, ο δείκτης KOSPI στη Νότια Κορέα έκλεισε στο +0,8%. Εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στην Ταϊβάν, όπου ο δείκτης Taiex εκτινάχθηκε έως και 6,4%, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Ιούλιο και τερματίζοντας ένα πτωτικό σερί επτά συνεδριάσεων. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε μια ιδιαίτερα ταραγμένη εβδομάδα, κατά την οποία οι αγορές της Ιαπωνίας και της Ταϊβάν είχαν εισέλθει σε περιοχή διορθωτικής αγοράς (bear market), ενώ κολοσσοί όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix είχαν υποστεί απώλειες άνω του 16%.

Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 παρέμεινε αμετάβλητος και ο Shanghai Composite κατά 0,3%.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου στην Κίνα έστειλαν πάντως διασταυρούμενα μηνύματα: το αυξημένο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών πίεσε τις τιμές παραγωγού, ωστόσο η ασθενής εγχώρια ζήτηση εμπόδισε τις επιχειρήσεις να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές, πιέζοντας τα περιθώρια κέρδους.

Στις υπόλοιπες αγορές, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος.

Παρά τη σημερινή ανακοπή των πιέσεων, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, αξιολογώντας τις υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, τους ρυθμιστικούς κινδύνους και το τεράστιο ύψος των σχεδιαζόμενων κεφαλαιουχικών επενδύσεων στις υποδομές.