Ασία: Άλμα 6% για τον Kospi με ώθηση από την τεχνολογία-Κέρδη σε όλη την περιοχή

Το ράλι στις μετοχές τεχνολογίας, τροφοδοτούμενο από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οδήγησε σήμερα το χρηματιστήριο της Ν. Κορέας σε ιστορικά υψηλά, ενώ και οι υπόλοιπες ασιατικές αγορές έκλεισαν με κέρδη, με την Αυστραλία να ανακάμπτει κι αυτή.

Οι ιαπωνικές αγορές παρέμειναν κλειστές για την ημέρα.

Οι ασιατικές αγορές πήραν καλό lead από το κλείσιμο σε ιστορικά υψηλό επίπεδο στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους και τα σημάδια για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Οι δείκτες Shanghai Shenzhen CSI 300 και SSEC της Κίνας σημείωσαν άνοδο άνω του 1% έκαστος. Τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία του ιδιωτικού δείκτη υπευθύνων αγορών για τον Απρίλιο – τα οποία έδειξαν ανάκαμψη της δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών έδωσαν ώθηση στους κινεζικούς δείκτες.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε κέρδη 1% βοηθούμενος από τα κέρδη στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με άνοδο 1,3% ανακάμπτοντας μετά από πτώση 10 από τις τελευταίες 11 συνεδριάσεις. Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε τα επιτόκια την Τρίτη και παρουσίασε μια επιφυλακτική προοπτική, ειδικά ενόψει των πληθωριστικών κινδύνων από τη σύγκρουση στο Ιράν.

Ιστορικό ρεκόρ στην Κορέα

Ο KOSPI της Ν. Κορέας ήταν μακράν ο καλύτερος στην Ασία, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 7% στο ιστορικό υψηλό των 7.411,62 μονάδων.

Ο δείκτης KOSPI ενισχύθηκε κυρίως από τα κέρδη των μετοχών της εταιρείας κατασκευής τσιπ, μετά την ανακοίνωση ισχυρών κερδών από την AMD και την ανακοίνωση αισιόδοξων προοπτικών για τον κλάδο.

Η Samsung Electronics σημείωσε εξαιρετική απόδοση, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 14%, με την αποτίμηση της εταιρείας κατασκευής τσιπ μνήμης να ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά.

Η μετοχή της SK Hynix Inc επίσης εκτοξεύτηκε πάνω από 10%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό. Έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση που τροφοδοτείται από την TN τον τελευταίο χρόνο, με τις τιμές των προϊόντων προηγμένης μνήμης να επιταχύνονται επίσης απότομα λόγω έλλειψης εφοδιασμού.

Πέρα από τους κατασκευαστές τσιπ, οι αγορές της Νότιας Κορέας ενθαρρύνθηκαν επίσης από τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή για τον πληθωρισμό που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε εντός των προσδοκιών τον Απρίλιο. Η ING δήλωσε ότι η δημοσίευση έδειξε ότι τα μέτρα της Τράπεζας της Κορέας για τον περιορισμό του πληθωρισμού απέδωσαν αποτελέσματα.