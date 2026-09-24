ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 3ΓΒ/2026 για 97 θέσεις ΕΕΠ από τον γραπτό διαγωνισμό

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 3ΓΒ/2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ , που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Δείτε τον πίνακα των θέσεων:

ΑΣΕΠ

Οι θέσεις εργασίες αφορούν μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.