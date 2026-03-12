ΑΣΕΠ: Έχουμε επιτάχυνση των αποτελεσμάτων – Ανάγκη για νέο οργανόγραμμα

Για την χάρτα των προτεραιοτήτων, αλλά και του προγραμματισμού του ΑΣΕΠ ενημέρωσε ο πρόεδρος του Αρχής Αθανάσιος Παπαϊωάννου την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, στην εξέλιξη των διαδικασιών για τα όργανα διοίκησης Νομικών Προσώπων, στον προγραμματισμό των προκηρύξεων του 2026 αλλά και στις προσκλήσεις που αναμένονται.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ανέφερε ότι ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός είχε μία απόλυτα οργανωτική επιτυχία. Είχαμε 47.000 αιτήσεις, εκ των οποίων προσήλθαν οι 43.000, εξετάστηκαν ανά τέσσερις βάρδιες την ημέρα, 1.600 υποψήφιοι την ημέρα, 116, συμμετείχαν 250 επιτηρητές και υπήρξε συνεργασία με δώδεκα φορείς.

Ο κ. Παπαϊωάννου επικαλούμενος στατιστικά συγκριτικά στοιχεία με της περιόδου 2021- 2015 είπε ότι αυτά «δείχνουν ανάγλυφα τη μεγάλη βελτίωση, την τεράστια βελτίωση που έχουμε στον ρυθμό έκδοσης αποτελεσμάτων». Το 2022 ο χρόνος ήταν κατά μέσο όρο 18 μήνες, τώρα μεταξύ της έκδοσης της προκήρυξης και της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων μεσολαβούν 12 μήνες.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του αριθμού των αναπληρώσεων, σημείωσε ότι ενώ κατά μέσο όρο γύρω βάζαμε 2.000 θέσεις αναπλήρωσης, πέρυσι καταφέραμε και ξεπεράσαμε τους 4.000. Και αυτά είναι τα καλά νέα. Στα αρνητικά, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ σημείωσε ότι ενώ καταφέραμε και βγάλαμε διπλάσιο αριθμό αποφάσεων για αναπληρώσεις, ο αριθμός των εκκρεμών θέσεων αναπλήρωσης μειώθηκε μόλις κατά 10%.

Σχετικά με την επιλογή Οργάνων Διοίκησης σε Νομικά Πρόσωπα (Ν. 5062/2024) ο κ. Παπαϊωάννου είπε πως έχουμε ολοκληρώσει αιτήματα από 13 Υπουργεία για 53 θέσεις, 29 φορείς και υπηρεσίες και 347 υποψηφίους. Υπάρχει μία περίπτωση ανάκλησης προκήρυξης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούσε 3 φορείς, 7 θέσεις και 70 υποψηφίους.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη προκηρύξεις δύο ακόμα Υπουργείων για 4 φορείς. Είναι η Α.Ε.Μ.Υ, το Νοσοκομείο της Σαντορίνης και οι κτιριακές υποδομές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Έχουμε για 5 θέσεις, 41 υποψηφίους. Είναι σε εκκρεμότητα, έχει γίνει ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, αλλά δεν έχει τελειώσει. Συστάθηκαν πρόσφατα οι Επιτροπές και θα προχωρήσουν. Επίσης, δεν έχει αποσταλεί αίτημα στο ΑΣΕΠ καθόλου για 32 φορείς.

Αναφερόμενος ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις επιλογές των ΥΠΕαρχών και των Αναπληρωτών τους και των Διοικήσεων των Νοσοκομείων είπε ότι οφείλεται στον μεγάλο αριθμό υποψηφίων, καθώς και στο ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών πάντα καθυστερεί.

Παρατήρησε πάντως ότι όσους μήνες έκανε το ΑΣΕΠ για τα εκδώσει τα αποτελέσματα , άλλοι τόσοι μήνες χρειάστηκαν για να τοποθετηθούν οι Διοικητές. Σχετικά με την προκήρυξη 13Κ/2021, επισήμανε ότι τα αποτελέσματα και βγήκαν σε 11 μήνες, μέχρι τώρα έχουμε κάνει τρεις γύρους αναπληρώσεων και ακόμα μένουν 300 τόσες θέσεις κενές.

Για τον Προγραμματισμό των προκηρύξεων του επόμενου έτους , ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ είπε ότι σε επίπεδο τεχνολογικής εκπαίδευσης έχει ήδη βγει προκήρυξη για 2628 θέσεις. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ο γραπτός διαγωνισμός θα είναι για περίπου 4.000 θέσεις. Σε ένα με δύο μήνες το πολύ που θα βγει η προκήρυξη, ενώ το ειδικό επιστημονικό προσωπικό θα είναι γύρω στις 100 θέσεις. Στις προκηρύξεις με μοριοδότηση για το Υπουργείο Υγείας έχουμε ήδη προκηρύξει μέσα στο 2026 τρεις προκηρύξεις για 3.860 θέσεις.

Έχουμε προκηρύξει 43 θέσεις για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Όπως και τις προκηρύξεις των ΑμεΑ. Επίσης, θα βγουν και οι προκηρύξεις των Δ.Ε και ΥΕ θέσεων που προβλέπονται να είναι γύρω στις 16 με 17 χιλιάδες θέσεις. Οι προκηρύξεις για τους Εκπαιδευτικούς, εκτιμάται ότι θα βγαίνουν προς το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου υπό την προϋπόθεση ότι το Υπουργείο Παιδείας θα εγκρίνει σύντομα τα σχέδια που τους έχουμε αποστείλει.

Στην κατεύθυνση της ακόμα μεγαλύτερης επιτάχυνσης του ρυθμού έκδοσης των αποτελεσμάτων είπε ότι θετικό τρόπο μπορεί να διαδραματίσουν η ενίσχυση της εντοπιότητας, αλλά και το πότε διορίζεται τελικά ο υποψήφιος μετά τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ. Επίσης, να διευρυνθούν τα εργαλεία και τα μέσα εξέτασης για το γραπτό διαγωνισμό. Ήδη επανεξετάζεται η τράπεζα Θεμάτων -Γνώσεων καθώς και μέχρι το τέλος του χρόνου να δημιουργηθούν τα εξεταστικά κέντρα μέσα στα κτίρια, στις υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στην ανανέωση του οργανογράμματος του ΑΣΕΠ στα νέα δεδομένα που θέτει η πραγματικότητα των ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Στην επανεξέταση των ειδικών διαδικασιών πρόσληψης με περιορισμένη εμπλοκή του ΑΣΕΠ. Για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ είπε ότι το νομοσχέδιο δεν έχει δοθεί στη διαβούλευση. Συνεπώς, δεν μπορεί και δεν πρέπει να πάρει θέση πολύ περισσότερο που απ’ ό,τι πληροφορούμαι εμπλέκεται το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών είπε ότι θα ήθελε το προσωπικό της Αρχής να ήταν κατά 10% παραπάνω και με καινούργιες ειδικότητες. Σημείωσε ότι οι θέσεις που εγκρίθηκαν για πληροφορικάριους και της προηγούμενης προκήρυξης και αυτής της προκήρυξης έμειναν κενές, καθώς κανείς δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Για την αύξηση των λειτουργικών δαπανών του ΑΣΕΠ το 2024, οφείλεται στο γεγονός ότι από το 2013 δεν υπήρχε μισθωτήριο ενοικίασης του κτηρίου, τα «ενοίκια», λέγονταν «αποζημιώσεις χρήσεως», μαζευόντουσαν δύο, τριών ετών μισθώματα γινόταν ένα πρακτικό στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τα πληρώναμε, έτσι το 2024, ήταν ένα έτος που πληρώθηκαν μαζεμένα μισθώματα, που ξεπερνούσαν τα συνήθη.