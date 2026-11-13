ΑΣΕΠ 5Κ/2026: Προσωρινά αποτελέσματα για 51 θέσεις της προκήρυξης

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2026 του ΑΣΕΠ που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.

Τα αποτελέσματα έχουν καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ενστάσεις υποβάλλονται από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 50€.Το παράβολο εκδίδεται και πληρώνεται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να πληρώσει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της ένστασής του.