ΑΣ Άρης: Εξασφαλίσαμε ρητές διαβεβαιώσεις για την ασφαλή επιστροφή όλων στη Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΣ Άρης σχετικά με τους παίκτες της ομάδας μπάσκετ Κ18, που βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι κι έχουν εγκλωβιστεί μετά τους βομβαρδισμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ασφάλεια των παιδιών μας, το πρώτο μέλημά μας

Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ από την πρώτη στιγμή είναι κοντά στην αποστολή της ομάδας Μπάσκετ Κ18 του συλλόγου που συμμετείχε στο NextGen Euroleague, στον όμιλο του Abu Dhabi.

Μετά τις δραματικές εξελίξεις του Σαββάτου (28/02) και τη δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε η αποστολή της ομάδας, ήμασταν και είμαστε σε συνεχείς επαφές με όλους τους αρμόδιους για την ασφάλεια των παιδιών και των στελεχών του ΑΡΗ. Αναμένουμε τις επίσημες εξελίξεις, έχοντας εξασφαλίσει τις ρητές διαβεβαιώσεις πως, μόλις «ανοίξουν» οι πτήσεις, θα γίνουν όσα πρέπει για την ασφαλή επιστροφή όλων στη Θεσσαλονίκη».