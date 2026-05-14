Άρθρο του Παντελή Κουκουλεκίδη: Η αποχώρηση της Ryanair είναι η ορατή κορυφή ενός πολύ βαθύτερου φαινομένου

Του: Παντελή Κουκουλεκίδη

Η αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι ένα απλό επεισόδιο αναδιάταξης αεροπορικών γραμμών. Είναι η ορατή κορυφή ενός πολύ βαθύτερου φαινομένου της σταδιακής μετατροπής της πόλης από κόμβο δικτύων σε από κόμβο, δηλαδή σε χώρο που δεν παράγει πλέον ροές, αλλά τις υποδέχεται αποσπασματικά και ασταθώς.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΣΑΚ (ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)

Το ΣΑΚΧ (Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου) ορίζει τη Θεσσαλονίκη ως ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ. Η έννοια αυτή δεν είναι διακοσμητική. Είναι λειτουργική. Η πόλη εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ροών όπου η αξία δεν παράγεται από την εσωτερική αυτάρκεια, αλλά από τη συνδεσιμότητα.

Η Θεσσαλονίκη, σε αυτό το πλαίσιο, συγκροτείται ως

αεροπορικός κόμβος

διαβαλκανική πύλη εμπορίου

ενεργειακός και μεταφορικός σταθμός

πολιτισμική διασύνδεση Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η πόλη υπάρχει όσο λειτουργεί ως δίκτυο. Όχι ως περίκλειστο σύστημα.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2030

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης 2030, οι βασικές κατευθύνσεις ήταν δύο, σαφείς και αδιαπραγμάτευτες:

1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η Θεσσαλονίκη δεν θα έπρεπε να λειτουργεί ως υπερσυγκεντρωμένο διοικητικό και οικονομικό κέντρο, αλλά ως μητροπολιτικός χώρος με αποκέντρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων προς την ΕΠΘ και ευρύτερη περιφέρεια.

2. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Η πόλη έπρεπε να ενισχύσει τις διεθνείς της ροές:

Βαλκανικές αεροπορικές συνδέσεις

εμπορικούς και logistics άξονες

τουριστική και πολιτισμική δικτύωση

Η στρατηγική αυτή δεν υλοποιήθηκε ως ενιαίο σύστημα. Παρέμεινε αποσπασματική.

Η μοναδική περίοδος σχετικής ενεργοποίησης εξωστρέφειας καί ( τουρισμό)αποδίδεται στη δημαρχιακή περίοδο Μπουτάρη, όπου η πόλη ενίσχυσε το διεθνές της αποτύπωμα, την πολιτισμική της εικόνα και τις σχέσεις της με τη ΝΑ Ευρώπη. Ωστόσο, αυτή η δυναμική δεν θεσμοθετήθηκε ως μόνιμη χωρική στρατηγική.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Η αποχώρηση της Ryanair λειτουργεί ως ένδειξη ότι οι στρατηγικές κατευθύνσεις δεν μετουσιώθηκαν σε χωρική πραγματικότητα. Οι χαμηλού κόστους αερομεταφορείς δεν επενδύουν σε αφηρημένα σχέδια, αλλά σε πυκνότητες ροών. Όταν αυτές δεν υπάρχουν, αποσύρονται.

Έτσι, η Θεσσαλονίκη περνά από τη λογική του δικτύου στη λογική της αποσύνδεσης.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

Στο βαλκανικό σύστημα πόλεων, η Θεσσαλονίκη χάνει σταδιακά έδαφος ως κόμβος.

Το Βελιγράδι λειτουργεί ως συγκεντρωτικό γεωπολιτικό hub

Το Βουκουρέστι ως σταθεροποιημένος περιφερειακός κόμβος

Η Σόφια ως low-cost δίκτυο συνδεσιμότητας

Τα Σκόπια και τα Τίρανα ως ευέλικτοι ενδιάμεσοι σταθμοί ροών

Κοινό στοιχείο στρατηγική διαχείριση δικτύων.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Το στρατηγικό σχέδιο της πόλης προέβλεπε ρητά την ανάγκη για ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Όχι πολλαπλές ανταγωνιστικές διοικητικές μονάδες, αλλά έναν ενιαίο μηχανισμό αποφάσεων για τον μητροπολιτικό χώρο.

Στην πράξη, όμως, η Θεσσαλονίκη λειτουργεί μέσα από:

ανταγωνισμούς δήμων

μικροπολιτικές διεκδικήσεις

αποσπασματικές χωρικές πολιτικές

έλλειψη συνολικού σχεδίου

Αυτό παράγει μια εσωστρέφεια που δεν είναι πολιτισμική, αλλά θεσμική. Μια πόλη χωρίς ενιαία κατεύθυνση είναι μια πόλη χωρίς στρατηγική ταυτότητα.

ΑΠΟΝΕΥΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η αδυναμία δεν περιορίζεται στο μητροπολιτικό κέντρο. Επεκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι πόλεις:

Σέρρες

Κιλκίς

Βέροια

Έδεσσα

Κατερίνη

Πέλλα

Πολύγυρος

δεν συγκροτούν ενιαίο δίκτυο παραγωγής και μετακίνησης. Αντί για ακτινωτό σύστημα μιας ώρας, υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος χαμηλής συνδεσιμότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΕ ΑΠΟΚΟΜΒΟ

Η Θεσσαλονίκη δεν χάνει απλώς μια αεροπορική βάση. Χάνει τον ρόλο της ως παραγωγός δικτύων.

Η αποχώρηση της Ryanair είναι η στιγμή όπου το αφηρημένο πρόβλημα γίνεται υλικό όταν ένας χώρος παύει να οργανώνει ροές, οι ροές παύουν να τον επιλέγουν.

Έτσι, η πόλη μεταβαίνει από κόμβο σε αποκόμβο:

από παραγωγή συνδέσεων → σε κατανάλωση κινητικότητας

από στρατηγικό δίκτυο σε αποσπασματική πρόσβαση

από περιφερειακή μητρόπολη σε περιφερειακή στάση

Και αυτό δεν είναι τεχνική εξέλιξη. Είναι πολιτική υποχώρηση του ίδιου του χώρου.