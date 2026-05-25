Άρθρο του Μίλτου Τόσκα: Το νέο ως απάντηση στην ανάγκη της εποχής και της κοινωνίας

Του: Μίλτου Τόσκα

Κάθε μεγάλη πολιτική νίκη-αλλαγή στην Ελλάδα γεννήθηκε όταν ένα κοινωνικό αίτημα έπαψε να χωρά στα υπάρχοντα πολιτικά σχήματα. Όταν η κοινωνία αισθανόταν ότι το παλιό δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αγωνίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της. Από το “ο λαός στην εξουσία” του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι το αίτημα κοινωνικής αξιοπρέπειας μέσα στην κρίση που εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015, η πολιτική μετακίνηση δε ξεκινούσε ποτέ από τους μηχανισμούς, αλλά από την καρδιά της κοινωνίας.

Σήμερα μέσα σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης εμπιστοσύνης, απαξίωσης των θεσμών, κοινωνικής ανασφάλειας και πολιτικής κόπωσης, φαίνεται να γεννιέται ξανά η ανάγκη για κάτι νέο, όχι ως επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά ως απάντηση στις απαιτήσεις μιας νέας εποχής.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να εκφράσει το νέο πολιτικό εγχείρημα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Δε συζητάμε για επιστροφή στο χθες, αλλά για μία προσπάθεια μετάβασης σε ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής οργάνωσης, συμμετοχής και παραγωγής πολιτικής. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής δεν είναι μόνο οικονομικό, ταυτόχρονα είναι βαθιά δημοκρατικό και πολιτισμικό. Η κοινωνία αισθάνεται ότι δεν εκπροσωπείται, οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την πολιτική ως ένα κλειστό επαγγελματικό σύστημα εξουσίας, αποκομμένο από την πραγματική ζωή και τα παραδοσιακά κόμματα, ακόμη κι όταν μιλούν στο όνομα της προόδου, συχνά λειτουργούν με όρους περασμένων δεκαετιών. Με κάθετες δομές, γραφειοκρατία, εσωτερικούς μηχανισμούς και αδυναμία ουσιαστικής αλληλεπίδρασης με την κοινωνία.

Το νέο στοιχείο εδώ είναι ακριβώς η προσπάθεια οικοδόμησης ενός υβριδικού πολιτικού μοντέλου. Ενός κόμματος που δε θα περιορίζεται σε τοπικές οργανώσεις και κλασικές κομματικές ιεραρχίες, αλλά θα οργανώνεται πάνω και γύρω από μείζονα κοινωνικά ζητήματα κι ανάγκες. Γύρω από την Παιδεία, την Υγεία, την Ενέργεια, το Περιβάλλον, την εργασία, τη στέγη, την τεχνολογία. Οι λεγόμενοι “ομόκεντροι κύκλοι” που ήδη αρχίζουν να συγκροτούνται σε όλη τη χώρα αποτυπώνουν ακριβώς αυτή τη λογική. Μία νέα μορφή πολιτικής οργάνωσης που δε βασίζεται αποκλειστικά στη γεωγραφία, αλλά και στη

θεματική συμμετοχή. Ένας εκπαιδευτικός στη Θεσσαλονίκη, ένας ερευνητής στην Πάτρα και ένας νέος εργαζόμενος στην Αθήνα μπορούν να συμμετέχουν στον ίδιο θεματικό κύκλο για τη δημόσια παιδεία ή την ψηφιακή οικονομία, παράγοντας συλλογικά πολιτική.

Αυτή η αντίληψη δεν είναι απλώς τεχνική καινοτομία, αλλά μία διαφορετική φιλοσοφία για το τι σημαίνει προοδευτικό κόμμα και Κυβερνώσα Αριστερά στον 21ο αιώνα. Η κοινωνία πλέον λειτουργεί δικτυακά, οριζόντια και πολυεπίπεδα. Η πληροφορία κινείται σε πραγματικό χρόνο, οι νέες γενιές έχουν μάθει να συμμετέχουν, να αλληλεπιδρούν και να οργανώνονται μέσα από ψηφιακά περιβάλλοντα. Η πολιτική είτε θα συνομιλήσει με αυτή τη νέα πραγματικότητα είτε θα μετατραπεί σε ένα κλειστό μουσείο του παρελθόντος και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατανοεί ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για επικοινωνία και εικόνα. Οφείλουμε να αξιοποιείται ως εργαλείο δημοκρατίας, συμμετοχής και συλλογικής παραγωγής πολιτικής.

Για αυτό και η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που ετοιμάζεται να αποτελέσει τον πυρήνα του νέου φορέα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δε σχεδιάζεται ως μια απλή ψηφιακή βιτρίνα, αλλά ως ζωντανός πολιτικός χώρος συμμετοχής. Εκεί θα πραγματοποιούνται εγγραφές νέων μελών, διαδικτυακές συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, εσωτερικές ψηφοφορίες και

δημοψηφίσματα. Εκεί θα συντονίζονται οι θεματικοί κύκλοι, θα αναπτύσσονται πολιτικές προτάσεις και θα υπάρχει άμεση, αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην ηγεσία και τη βάση.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια μετάβασης από το κόμμα-μηχανισμό στο κόμμα-δίκτυο.

Η κοινωνία δεν καλείται απλώς να χειροκροτήσει ή να επικυρώσει έτοιμες αποφάσεις. Καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους, να συνδιαμορφώσει το πρόγραμμα, τις παρεμβάσεις και τις πολιτικές προτεραιότητες. Σε μια εποχή που η

δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς μεγαλώνει και η ακροδεξιά επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την απογοήτευση και την αποχή, αυτή η επιστροφή της συμμετοχής αποκτά βαθιά δημοκρατικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, το νέο αυτό μοντέλο επιχειρεί να συνδυάσει τον ενθουσιασμό με την εμπειρία. Να αποφύγει τόσο τη γραφειοκρατική ακινησία όσο και τον προσωποκεντρικό αυθορμητισμό, για αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει όλο και περισσότερο στην έννοια της “επανίδρυσης” και μιλάει για μία πολιτική που δε θα λειτουργεί πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά ανοιχτά, διαδραστικά και συμμετοχικά.

Η πολιτική επιστρέφει ξανά στην κοινωνία μέσα από νέες μορφές οργάνωσης, συμμετοχής και τεχνολογικής διασύνδεσης. Η Δημοκρατία δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται μόνο στην κάλπη κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά χρειάζεται καθημερινή

αλληλεπίδραση, διαβούλευση και συλλογική ευθύνη. Αν αυτό το εγχείρημα καταφέρει να μετατρέψει την κοινωνική απογοήτευση σε συμμετοχή ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει μία νέα μεταπολίτευση που γεννήθηκε μέσα από τις ανάγκες της ίδιας της εποχής.