Άρθρο του Ευριβιάδη Ελευθεριάδη: Η αποχώρηση της Ryanair είναι ένα ζήτημα βαθιά πολιτικό

Η συζήτηση γύρω από την ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» κάποιες φορές περιορίζεται αποκλειστικά σε όρους τουριστικής κίνησης ή αεροπορικής συνδεσιμότητας. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι κατά τη γνώμη μου πολιτική, καθώς περιορίζει το ζήτημα σε μία διένεξη μεταξύ δύο ιδιωτικών εταιρειών.

Στην ουσία όμως, πρόκειται για ένα ζήτημα βαθιά πολιτικό, που αναδεικνύει τις χρόνιες παθογένειες του αναπτυξιακού μοντέλου της Θεσσαλονίκης αλλά και της χώρας συνολικά.

Όταν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» παραδόθηκε στη Fraport Greece, η κοινωνία της πόλης μας άκουσε μεγάλες δεσμεύσεις. Μιλούσαν για εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, για αναβάθμιση των υποδομών, για δυνατότητα υποδοχής υπερατλαντικών πτήσεων και μεγάλων cargo αεροσκαφών. Κυρίως όμως παρουσιάστηκε η προοπτική η Θεσσαλονίκη να μετατραπεί σε έναν ισχυρό συγκοινωνιακό, εμπορικό και τουριστικό κόμβο για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, η πραγματικότητα διαψεύδει πανηγυρικά αυτές τις υποσχέσεις. Αντί η πόλη να αποκτά περισσότερες συνδέσεις, φτάνουμε στο σημείο να συζητάμε ακόμη και την απώλεια low-cost πτήσεων. Την ίδια ώρα, το αεροδρόμιο Σόφιας ενισχύει συνεχώς τη θέση του, προσελκύοντας περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, μεγαλύτερη επιβατική κίνηση και πλέον, ακόμα και πολίτες από τη Βόρεια Ελλάδα που το επιλέγουν για τα ταξίδια τους.

Ερχόμαστε επομένως να απαντήσουμε με πολιτικούς όρους:

Ποιος σχεδιάζει τελικά το μέλλον της πόλης; Ποιος αποφασίζει για τις στρατηγικές υποδομές της; Ποιος καθορίζει, αν η Θεσσαλονίκη θα είναι πραγματικός περιφερειακός κόμβος ή μια πόλη, που απλώς παρακολουθεί τις εξελίξεις να την ξεπερνούν;

Η κυβέρνηση επιλέγει συχνά τον ρόλο του παρατηρητή, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση παραμένει χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους για να επηρεάσει κρίσιμες αποφάσεις. Έτσι η πόλη παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα μοντέλο όπου οι μεγάλες υποδομές παραδίδονται σε ιδιώτες χωρίς επαρκή δημόσιο έλεγχο και χωρίς λογοδοσία απέναντι στην κοινωνία.

Αν πραγματικά θέλουμε μια Θεσσαλονίκη εξωστρεφή, ανταγωνιστική και βιώσιμη, τότε ο σχεδιασμός της ανάπτυξης πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία, στους θεσμούς της πόλης και σε ένα κράτος που θα έχει στρατηγικό ρόλο. Για τη Προοδευτική Παράταξη, οι υποδομές είναι εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής.

Ευριβιάδης Ελευθεριάδης

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής