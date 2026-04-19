Άρθρο του Δημήτρη Κνη: Το ΠΑΣΟΚ δεν παραδίδεται – επιστρέφει

Του Δημήτρη Κνη, Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής

Για χρόνια κυριάρχησε ένα βολικό για κάποιους αφήγημα: ; Oτι το ΠΑ.ΣΟ.Κ αποτελεί παρελθόν, ότι η ιστορική του διαδρομή έχει ολοκληρωθεί και ότι ο προοδευτικός χώρος οφείλει να αναζητήσει νέα πολιτική έκφραση υπό διαφορετική ηγεσία και διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο αυτού του αφηγήματος βρέθηκε η αντίληψη, ότι η σύγκλιση με τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α και τον Αλέξη Τσίπρα, αποτελούσε μονόδρομο. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό που παρουσιάστηκε ως «συνεργασία» συχνά έκρυβε μια λογική πολιτικής απορρόφησης ενός ιστορικού κόμματος με βαθιές κοινωνικές ρίζες.

Η εξέλιξη των γεγονότων διέψευσε αυτές τις προβλέψεις. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α κυβέρνησε, δοκιμάστηκε και φθάρθηκε. Η εσωτερική του κρίση και η απώλεια πολιτικής συνοχής ανέδειξαν τα όρια ενός σχήματος που δεν κατάφερε να αποκτήσει σταθερή ιδεολογική και οργανωτική βάση.

Την ίδια περίοδο, το ΠΑ.ΣΟ.Κ, παρά το βαρύ κόστος της κρίσης, διατήρησε την πολιτική και οργανωτική του συνέχεια. Δεν αυτοκαταργήθηκε, δεν απεμπόλησε την ταυτότητά του, δεν εγκατέλειψε την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία.

Σήμερα, η ενίσχυση της εκλογικής και πολιτικής του παρουσίας επιβεβαιώνει ότι η αυτόνομη πορεία δεν ήταν μόνο επιλογή αρχής, αλλά και στρατηγική με προοπτική.

Ωστόσο, επανέρχεται η συζήτηση περί δημιουργίας ενός «νέου φορέα» ως δήθεν προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου. Πρόκειται για μια προσέγγιση που υποτιμά την πολιτική εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας.

Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι ένα σχήμα που συγκροτείται εκ νέου γύρω από πρόσωπα ή συγκυριακές ανάγκες. Είναι ιστορική συνέχεια, κοινωνική εκπροσώπηση και ιδεολογική συνέπεια. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο προσωποπαγών επανεκκινήσεων.

Η ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου απαιτεί κάτι βαθύτερο: σαφές πολιτικό σχέδιο, κοινωνική γείωση και προγραμματική αξιοπιστία. Απαιτεί απαντήσεις για το κοινωνικό κράτος στη νέα εποχή, για τη μείωση των ανισοτήτων, για τη θεσμική θωράκιση της δημοκρατίας και για ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει, μπορεί, και διατυπώνει αυτές τις απαντήσεις με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα, ως εκφραστής της δημοκρατικής παράταξης.

Η πολιτική ιστορία δεν γράφεται με βιαστικές συγκολλήσεις, αλλά με συνέπεια, διάρκεια και κοινωνική εμπιστοσύνη.

Το ΠΑΣΟΚ δεν παραδίδεται. Δεν απορροφάτε. Δεν αυτοαναιρείται. Επιστρέφει — με τη δική του ταυτότητα, το δικό του σχέδιο και τη δική του ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.