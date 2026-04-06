Artemis II: Οι πρώτοι άνθρωποι που θα φτάσουν πιο μακριά από τη Γη από ποτέ

Η αποστολή του Artemis II στη Σελήνη ετοιμάζεται να φτάσει εκεί όπου δεν κατάφερε να φτάσει κανένα άλλο ταξίδι στο διάστημα, καταγράφοντας σήμερα, 6 Απριλίου 2026, τη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη από την αποστολή του Apollo 13 πριν από 56 χρόνια.

Οι αστροναύτες του διαστημοπλοίου θα γίνουν επομένως οι άνθρωποι που θα ταξιδέψουν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο στην ιστορία.

Το τετραμελές πλήρωμα του διαστημοπλοίου Orion έχει προγραμματιστεί να ξεπεράσει το ρεκόρ απόστασης του Apollo 13, των 248.655 μιλίων από τη Γη, που σημειώθηκε το 1970, και να συνεχίσει στα 252.760 μίλια.

Σύμφωνα με το ABC News, οι αστροναύτες πραγματοποιούν μια σεληνιακή πτήση που θα τους κάνει τους πρώτους ανθρώπους που θα δουν την αθέατη πλευρά της σελήνης με γυμνό μάτι. Η πλησιέστερη προσέγγιση του διαστημικού σκάφους στη Σελήνη θα είναι 4.070 μίλια.

Το πλήρωμα αναμένεται να χάσει για λίγο το σήμα του κατά τη διάρκεια της πτήσης του, πέντε ημέρες μετά την απογείωση της αποστολής Artemis II από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα.