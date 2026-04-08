Artemis II: Η στιγμή που η Nutella έκλεψε την παράσταση στην ιστορική πτήση – Το viral στιγμιότυπο

Σε μια αποστολή που ήδη γράφει ιστορία, οι αστροναύτες της Artemis II κατέγραψαν νέο ρεκόρ απόστασης από τη Γη, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ανθρώπινο επίτευγμα στο διάστημα. Ανάμεσά τους, η Christina Koch βρέθηκε στο επίκεντρο των τελευταίων στιγμών πριν από το ιστορικό ορόσημο, με εικόνες από το εσωτερικό του διαστημοπλοίου να κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου.

Το διαστημόπλοιο Orion της NASAέφτασε σε μέγιστη απόσταση 252.756 μιλίων (406.771 χιλιομέτρων) από τη Γη, ξεπερνώντας το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 κατά 6.600 χιλιόμετρα.

Λίγα μόλις λεπτά πριν από τη στιγμή που γράφτηκε ιστορία, ένα απρόσμενο στιγμιότυπο έκλεψε την παράσταση: ένα βαζάκι Nutellaαιωρούνταν και περιστρεφόταν μέσα στο σκάφος, αποτυπώνοντας με χιουμοριστικό τρόπο τις συνθήκες μικροβαρύτητας.

Η αποστολή πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία γύρω από τη Σελήνη, διάρκειας επτά ωρών, που αποτέλεσε και το αποκορύφωμα της σχεδόν δεκαήμερης δοκιμαστικής πτήσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αστροναύτες πλησίασαν σε απόσταση μόλις 6.545 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Σελήνης.

Με τη βοήθεια προηγμένων φωτογραφικών μηχανών Nikon αλλά και iPhone, κατέγραψαν λεπτομερείς εικόνες από κρατήρες και γεωλογικούς σχηματισμούς, προσφέροντας μοναδικές εικόνες της αθέατης πλευράς του φεγγαριού, μιας περιοχής που μέχρι σήμερα δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ με ανθρώπινα μάτια.

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II κατέγραψε περισσότερα από τα δύο τρίτα της επιφάνειας της Σελήνης, αναδεικνύοντας τα περίπλοκα χαρακτηριστικά της εμφανής πλευράς ( NASA via Getty Images/AFP)

Η αποστολή Artemis II αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη και τις μελλοντικές αποστολές πέρα από αυτήν.