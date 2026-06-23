Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνίας

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί από τις αρχές του 2026, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και να αυξάνονται οι τιμές της βενζίνης σε ορισμένες περιοχές. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να εξαντλήσει μια βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου της Ρωσίας και να δείξει στους Ρώσους ότι η σύγκρουση δεν είναι πλέον κάτι μακρινό.

Μιλώντας σε αποφοίτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσιών ασφαλείας, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεδομένων των επιθέσεων που, όπως είπε, πραγματοποιεί το Κίεβο εναντίον πολιτικών στόχων.

«Οι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών ποιος είναι ο στόχος τους; Να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία εν μέσω μιας τόσο μαζικής επίθεσης όταν ολόκληρη η Δύση εργάζεται για λογαριασμό τους και αυτά τα drones καταφθάνουν σε τεράστιους αριθμούς, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με τις ενέργειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον των αποφοίτων που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στο να αναλάβουν τον έλεγχο της Κοστιαντίβκα, του νότιου άκρου της λεγόμενης ζώνης οχυρών στην περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα έχει απαιτήσει από το Κίεβο να παραδώσει.