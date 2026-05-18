Αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές λόγω πληθωριστικής αβεβαιότητας

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησαν την εβδομαδα οι ευρωαγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται και τα ομόλογα να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό συνεχίζονταν χωρίς να διαφαίνονται ενδείξεις συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,71% στα 602,60 μονάδες.

Στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 χάνει 0,26% φθάνοντας στις 10.170,20 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX διαμορφώνεται 0,64% χαμηλότερα στις 23.801,00 μονάδες και ο CAC 40 του Παρισιού σημειώνει πτώση 1,21% στις 7.856,19 μονάδες. Ο FTSE MIB του Μιλάνου καταγράφει απώλειες 2,07% στις 48.101,98 μονάδες, με τον ισπανικό IBEX 35 να κινείται 0,58% κάτω στις 17.490,85 μονάδες.

Play Video

Μια επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι αναχαίτισε τρία drones, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι το Ιράν πρέπει να δράσει “γρήγορα”.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν βρίσκεται στον τρίτο μήνα, με την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον να μην μπορούν να καταλήξουν σε λύση, καθώς το ζωτικής σημασίας στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει πυροδοτήσει τους φόβους για πληθωρισμό και έχει οδηγήσει σε προσδοκίες για αυξήσεις των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές, λόγω της εξάρτησης της περιοχής από τις εισαγωγές πετρελαίου, δεν έχουν καταφέρει να ανακάμψουν στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ οι παγκόσμιοι δείκτες έχουν ανακάμψει χάρη στον αισιοδοξισμό που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Στις πρώτες συναλλαγές, η AstraZeneca χάνει 0,8%. Το φάρμακο για την υπέρταση της φαρμακευτικής εταιρείας εγκρίθηκε στις ΗΠΑ.

Η Sonova κερδίζει 4,1% μετά την πρόβλεψη του μεγαλύτερου κατασκευαστή ακουστικών βαρηκοΐας στον κόσμο για υψηλότερες πωλήσεις και κέρδη για το οικονομικό έτος 2026/27.