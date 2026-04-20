Αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές

Υποχωρούν οι ευρωπαϊκές μετοχές τη Δευτέρα, εν μέσω φόβων ότι η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να εκτροχιάσει την εύθραυστη εκεχειρία οδηγώντας στην επανάληψη των εχθροπραξιών.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,9% στις 621,12 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX χάνει 1,1% στις 24.435,57 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί σχεδόν κατά 1% στις 8.346,07 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,4% στις 10.625,53 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 1%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 0,8%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένα αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ άνοιξε πυρ και ακινητοποίησε ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν πριν οι πεζοναύτες επιβιβαστούν και καταλάβουν το πλοίο.

Η κατάσχεση αποτελεί κλιμάκωση του αμερικανικού αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ και έρχεται μετά την επίθεση του Ιράν σε εμπορικά πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν την Κυριακή.

Οι ΗΠΑ εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή από την προηγούμενη εβδομάδα. Το Ιράν θεωρεί τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό ως παραβίαση της εκεχειρίας, κάτι που αναφέρει ως έναν από τους λόγους για την ακύρωση των αναμενόμενων διαπραγματεύσεων τη Δευτέρα στο Ισλαμαμπάντ.