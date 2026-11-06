Αρνείται τις κατηγορίες ο Έλληνας που διώκεται ως κατάσκοπος του Ιράν

Αθώος για την κατηγορία ότι παρακολουθούσε για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών δημοσιογράφο που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, ο οποίος εδρεύει στο Λονδίνο, δήλωσε ενώπιον των βρετανικών δικαστικών Αρχών ο 46χρονος Ιωάννης Αϊδινίδης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο Αϊδινίδης, ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία και διέμενε στο Μόναχο της Γερμανίας κατά τον χρόνο της σύλληψής του, κατηγορήθηκε τον Μάιο βάσει του βρετανικού νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας και κρίθηκε προφυλακιστέος εν αναμονή της δίκης του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του επόμενου έτους.

Η αστυνομία είχε αναφέρει προηγουμένως ότι οι ενέργειες του Αϊδινίδη εκτιμάται πως πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του Ιράν. Κατά την πρώτη εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου, οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι ο Αϊδινίδης είχε ταξιδέψει δύο φορές στη Βρετανία, τον Απρίλιο και τον Μάιο, με σκοπό να παρακολουθήσει δημοσιογράφο του Iran International, ενός τηλεοπτικού σταθμού που ασκεί κριτική στην ιρανική κυβέρνηση.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις ή σχέδια επιθέσεων επί βρετανικού εδάφους.