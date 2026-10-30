Αρνείται να παραιτηθεί ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών μετά το νέο πολύνεκρο σιδηροδρομικό ατύχημα

Αρνείται να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Μεταφορών ο Όσκαρ Πουέντε, παρά το δεύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ισπανία επί των ημερών του.

«Το καθήκον μου αυτή τη στιγμή δεν είναι να επικεντρωθώ στη συζήτηση για το αν θα παραμείνω στη θέση μου, αλλά στην επίλυση του προβλήματος, στον ακριβή προσδιορισμό του τι συνέβη και στην παροχή σαφών εξηγήσεων», δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο Πουέντε σε συνέντευξη Τύπου.

Βουλευτές όλων των κομμάτων και τα συνδικάτα των εργαζομένων στους σιδηρόδρομους ασκούν κριτική στον υπουργό Μεταφορών επειδή απέδωσε το δυστύχημα σε ανθρώπινο λάθος, αντί να αναλάβει την πολιτική ευθύνη.

Τα δύο δυστυχήματα αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για την ασφάλεια και τη συντήρηση του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, του μεγαλύτερου σε έκταση στην Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική τροχιά, ενόψει των εκλογών που έχει προκηρύξει για τις 29 Νοεμβρίου ο αριστερός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες.