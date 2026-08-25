Αρμενία: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Ρόμπερτ Κοτσαριάν για διαφθορά και κατάχρηση δημοσίων πόρων

Στη σύλληψη του πρώην προέδρου της Αρμενίας Ρόμπερτ Κοτσαριάν προχώρησαν οι αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά και κατάχρηση δημόσιας περιουσίας, σε μια εξέλιξη με ισχυρό πολιτικό αντίκτυπο, καθώς ο 71χρονος αποτελεί έναν από τους βασικότερους αντιπάλους του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ο Κοτσαριάν κατηγορείται ότι κατά την περίοδο της προεδρίας του έκανε κατάχρηση του αξιώματός του προκειμένου να ιδιοποιηθεί δημόσια περιουσιακά στοιχεία και να αποκτήσει άλλα περιουσιακά στοιχεία σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από την αγοραία αξία.

Μαζί με τον πρώην πρόεδρο συνελήφθησαν ακόμη πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο γιος του, Σεντράκ Κοτσαριάν.

Έρευνες σε δεκάδες τοποθεσίες

Οι αρχές πραγματοποιούν παράλληλα έρευνες σε δεκάδες σημεία που συνδέονται με την οικογένεια Κοτσαριάν, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις αλλά και η κατοικία του δεύτερου γιου του πρώην προέδρου, Λεβόν Κοτσαριάν, ο οποίος είναι βουλευτής της αντιπολίτευσης.

Η έρευνα στο σπίτι του Λεβόν Κοτσαριάν πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τη σφοδρή λεκτική αντιπαράθεσή του με τον Νικόλ Πασινιάν στο κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο Αρμένιος πρωθυπουργός κατηγόρησε την οικογένεια Κοτσαριάν ότι συσσώρευσε παράνομα πλούτο και προειδοποίησε ότι περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο θα μπορούσαν να κατασχεθούν.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει «πολιτική επίθεση»

Ο Ρόμπερτ Κοτσαριάν ηγείται της αντιπολιτευόμενης «Συμμαχίας της Αρμενίας» και θεωρείται ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές της κυβέρνησης Πασινιάν.

Το περιβάλλον του πρώην προέδρου χαρακτήρισε μέσω Telegram τη νέα έρευνα «επίθεση των αρχών εναντίον του προέδρου Κοτσαριάν και της οικογένειάς του», αποδίδοντας πολιτικά κίνητρα στην υπόθεση.

Οι παλαιότερες δικαστικές περιπέτειες

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Το 2018 είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί για αρκετούς μήνες στο πλαίσιο υπόθεσης που συνδεόταν με τις προεδρικές εκλογές του 2008 και την καταστολή των διαδηλώσεων που ακολούθησαν. Οι σχετικές κατηγορίες αποσύρθηκαν αργότερα.

Ο Κοτσαριάν διετέλεσε πρόεδρος της Αρμενίας από το 1998 έως το 2008 και παραμένει μία από τις πλέον πολωτικές πολιτικές προσωπικότητες της χώρας.

Οι επικριτές του τον συνδέουν με την παλαιά πολιτική και οικονομική ελίτ που έχασε την εξουσία μετά την ειρηνική επανάσταση του 2018, η οποία έφερε τον Νικόλ Πασινιάν στην πρωθυπουργία.

Οι στενοί δεσμοί με τη Μόσχα

Ο πρώην πρόεδρος τάσσεται διαχρονικά υπέρ της διατήρησης στενών σχέσεων με τη Ρωσία και, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης προεδρικής του θητείας, ανέλαβε υψηλόβαθμη θέση σε ρωσικό επιχειρηματικό όμιλο.

Η πολιτική του διαδρομή είναι επίσης στενά συνδεδεμένη με το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ο Κοτσαριάν απέκτησε σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο από τη συμμετοχή του στον πρώτο πόλεμο της περιοχής στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πριν εξελιχθεί σε μία από τις κυρίαρχες προσωπικότητες της μετασοβιετικής Αρμενίας.

Η νέα υπόθεση αναμένεται να εντείνει περαιτέρω την πολιτική αντιπαράθεση στο Ερεβάν, καθώς η κυβέρνηση Πασινιάν και η αντιπολίτευση βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.