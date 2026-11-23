ΟΑρμένιος πρωθυπουργός, Νικόλ Πασινιάν παρουσίασε σήμερα προσχέδιο νέου Συντάγματος από το οποίο έχει αφαιρεθεί μια αναφορά σε σχέση με τη διαφιλονικούμενη περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ και επιτρέπει, σύμφωνα με τον ίδιον, να επιτευχθεί ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν.

Σε διάγγελμά του ο Πασινιάν κάλεσε τους συμπατριώτες του να υποστηρίξουν, σε δημοψήφισμα, την έγκριση νέου Συντάγματος.

Είπε ότι θα παραιτηθεί αν αυτό το νέο κείμενο απορριφθεί και ότι, αν εγκριθεί, δεν θα είναι ξανά υποψήφιος «για την πρωθυπουργία στις προσεχείς εκλογές».

Για να θέσει το προσχέδιο νέου Συντάγματος σε δημοψήφισμα, το κόμμα του Πασινιάν «Πολιτικό Συμβόλαιο», που δεν διαθέτει συνταγματική πλειοψηφία, χρειάζεται έξι ψήφους από την αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο προκειμένου να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία.

Ο Πασινιάν κάλεσε την αντιπολίτευση να μην προβάλει εμπόδια.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν αντιπαρατέθηκαν στρατιωτικά για τον έλεγχο του Καραμπάχ, ενός θυλάκου που επί σχεδόν 30 χρόνια ήταν υπό τον έλεγχο των Αρμενίων, οι οποίοι είχαν νικήσει το Μπακού σε έναν πρώτο πόλεμο στις αρχές των χρόνων του 1990.

Το φθινόπωρο του 2020, ο αζερικός στρατός ανακατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, προτού το καταλάβει πλήρως το 2023, σε μια επιχείρηση αστραπή που προκάλεσε την έξοδο δεκάδων χιλιάδων Αρμενίων που ζούσαν εκεί για ολόκληρες γενιές.

Από τότε, το Μπακού και το Γερεβάν προσπαθούν να θέσουν οριστικό τέλος στη σύγκρουση. Το Αζερμπαϊτζάν απαιτεί κυρίως η Αρμενία να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της.

Το υπάρχον Σύνταγμα περιλαμβάνει στο προοίμιό του μια αναφορά που καλεί για επανένωση της Αρμενίας και του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που ήταν αυτόνομη περιοχή στο σοβιετικό Αζερμπαϊτζάν.

Ο Πασινιάν είπε πως το νέο Σύνταγμα δεν περιλαμβάνει πλέον αυτή την αναφορά στο προοίμιό του.

«Μόνο ένα θέμα έχει σημασία για το Αζερμπαϊτζάν: το υπάρχον Σύνταγμα περιλαμβάνει εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον του Αζερμπαϊτζάν και το μοναδικό μας ενδιαφέρον είναι το νέο Σύνταγμα να μην περιλαμβάνει τέτοιες διεκδικήσεις», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους στο Μπακού ο υπουργός Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ.

«Κρίνοντας από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί, τέτοιοι ισχυρισμοί δεν εμφανίζονται στο νέο κείμενο».

Εφόσον το ζήτημα αυτό επιλυθεί, το Μπακού δεν βλέπει «άλλο εμπόδιο για την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας», είπε ο Μπαϊράμοφ.

Οι δύο γειτονικές χώρες του Νοτίου Καυκάσου υπέγραψαν, με υποστήριξη των ΗΠΑ, κοινή διακήρυξη ειρήνης τον Αύγουστο.

Η αρμενική αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Πασινιάν ότι υποχωρεί υπό την απειλή βίας στις απαιτήσεις του Αζερμπαϊτζάν, χαρακτηρίζοντας το νέο κείμενο «Σύνταγμα Αλίεφ», αναφερόμενη στον Αζέρο ηγέτη Ιλχάμ Αλίεφ.

Ο Νικόλ Πασινιάν απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές και υποστηρίζει πως το νέο κείμενο έχει σκοπό να “διασφαλίσει την ειρήνη”.

Ο Πασινιάν, που ανήλθε στην εξουσία το 2018 έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς και λέει πως το υπάρχον Σύνταγμα συνδέθηκε με “την ολιγαρχία” που είχαν δημιουργήσει οι προηγούμενες αρμενικές κυβερνήσεις.