Αργαγτσί: Αυτός είναι ο πόλεμος της Αμερικής – Αναπόφευκτη η κλιμάκωση

Στις Ηνωμένες Πολιτείες επιρρίπτει την ευθύνη του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δηλώνοντας πως η κλιμάκωση είναι αναπόφευκτη.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Αραγτσί προειδοποιεί ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Κόλπο καθιστά αναπόφευκτη την κλιμάκωση και υπερασπίστηκε το «δικαίωμα του Ιράν» στα αντίποινα. Παράλληλα, διέψευσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις στοχεύουν τον άμαχο πληθυσμό/

Την ίδια ώρα, σημείωσε πως πιθανώς νέοι κανόνες θα ισχύσουν για τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ απέρριψε την κατάπαυση του πυρός και υπερασπίστηκε ως λύση το οριστικό τέλος του πολέμου.