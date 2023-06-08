Άρειος Πάγος: Τα κόμματα που θα συμμετέχουν στις εκλογές – «Κόπηκαν» 12 κόμματα

Συνολικά 32 κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων, κ.λπ. συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές της 25 Ιουνίου 2023, μετά τη σημερινή ανακήρυξη των κομμάτων από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, ενώ τα 12 κόμματα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και «κόπηκαν».
Συγκεκριμένα δεν θα συμμετάσχουν στις εκλογές:
1. ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ (ΔΗΚΕΑ)
3. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Σ.)
4. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ -ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.)
7. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
8. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
9. ΕΛΛΗΝΕΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΚΗΣ
10. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
11. ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
12. ΖΟΤΟΣ ΙΑΓΚΟΣ
ΤΑ 32 κόμματα που συμμετέχουν
1) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ)
2) ΑΝΤΑΡΣΥΑ
3) ΟΚΔΕ
4) ΚΚΕ (μ-λ)
5) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6) ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
7) ΜΕΡΑ 25
8) ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
9) ΣΥΡΙΖΑ
10) ΝΙΚΗ
11) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
12) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
13) Μ-Λ ΚΚΕ
14) ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.
15) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
16) ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
17) ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
18) ΟΑΚΚΕ
19) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
20) ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ.)
21) ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
22) ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ
23) ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
24) ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ
25) ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΟ ΟΛΟΝ
Συνασπισμοί κομμάτων
1) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2) ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
3) ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ
4) ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Μεμονωμένοι ανεξάρτητοι
1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΘΥΤΗ 1978- ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ -UFO- USO EXTRATERRESTIALS- EINSTEIN – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ