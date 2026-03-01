Αρχίζουν τα έργα για το mega κολυμβητήριο στη δυτική Θεσσαλονίκη

Στις 3 Μαρτίου ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου υπογράφει τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου

της Βαρβάρας Ζούκα

Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου κολυμβητηρίου στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, που θα αλλάξει τον αθλητικό χάρτη της Θεσσαλονίκης, δίνοντας λύση στα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν με την έλλειψη υποδομών για τα αθλήματα του υγρού στίβου και δημιουργώντας συγχρόνως τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη φιλοξενία στην πόλη κορυφαίων διοργανώσεων διεθνούς εμβέλειας.

Η δημιουργία του υπερσύγχρονου κολυμβητικού συγκροτήματος, με προϋπολογισμό 32 εκατ. ευρώ, περνά στην τελική ευθεία υλοποίησης, καθώς στις 3 Μαρτίου ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου πρόκειται να υπογράψει τη σύμβαση για την ανάθεση του έργου.

Το βιοκλιματικό και ενεργειακά αυτόνομο κολυμβητήριο πρόκειται να κατασκευαστεί σε μια έκταση άνω των 16 στρεμμάτων, στον χώρο του πρώην στρατοπέδου “Μέγας Αλέξανδρος”, για το οποίο η διοίκηση του Λάζαρου Κυρίζογλου έχει εκπονήσει ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο και ανάπτυξης για την απόδοσή του στους πολίτες.

Το κολυμβητικό συγκρότημα που θα κατασκευαστεί στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης θα είναι το μεγαλύτερο κέντρο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο θα διαθέτει μεταξύ άλλων και βατήρα καταδύσεων δέκα μέτρων.

Τρεις πισίνες και καταδυτικό κέντρο

Το κολυμβητήριο, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και το κτιριολογικό πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί, θα εξυπηρετεί και τα τέσσερα αθλήματα του υγρού στίβου, την κολύμβηση, τη συγχρονισμένη κολύμβηση, την υδατοσφαίριση και τις καταδύσεις.

Ειδικότερα, θα διαθέτει:

– Κλειστή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων (25,00m x 50,00m) βάθους από 5m έως 2m (μέσο βάθος 3,9m) και έντεκα (11) βατήρες ύψους από 0,8μ. έως 10μ..

– Κλειστή πισίνα εκμάθησης για παιδιά (10,00m x 12,50m) βάθους από 0,3m έως 1m (µέσο βάθος 0,7m), χωρίς βατήρες και

– ανοιχτή πισίνα (25,00m x 33,00m) βάθους από 3m έως 2,5m (µέσο βάθος 2,8m), χωρίς βατήρες.

Υποδομές για αθλητές και θεατές

Η κλειστή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων θα διαθέτει κερκίδες για 1.276 θεατές, ενώ η ανοιχτή πισίνα κερκίδες για 480 θεατές.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους χώρους για την εξυπηρέτηση των αθλούμενων, των θεατών και των δημοσιογράφων. Σε όλους τους χώρους προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης από άτομα με αναπηρίες.

Πιο συγκεκριμένα, πέραν των τριών κολυμβητικών δεξαμενών, στον χώρο του κολυμβητηρίου θα υπάρχουν ακόμη χώρος υποδοχής και ελέγχου, χώρος φυσιοθεραπείας, αποδυτήρια για τους αθλητές και για άτομα με αναπηρίες, ιατρείο, αίθουσες γυμναστικής, χώροι γραφείων, χώροι συγκέντρωσης αθλητών και αναμονής συνοδών, κ.ά.

Ακόμη, προβλέπονται πάνω από 150 θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αθλητικού συγκροτήματος.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Το νέο συγκρότημα ξεχωρίζει για τον βιοκλιματικό του σχεδιασμό, που το καθιστά ενεργειακά αυτόνομο και περιβαλλοντικά φιλικό.

Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται μεταξύ άλλων η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων στη στέγη του κυρίως κτιρίου, τα οποία θα λειτουργούν και ως μια πρόσθετη ηλιοπροστατευτική στρώση, καθώς και η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα – νερού για τους χώρους των γραφείων αλλά και των αθλητών.

Ακόμη, σχεδιάζεται η τοποθέτηση πρωτοποριακών εγκαταστάσεων για την εξοικονόμηση νερού, η χρήση υβριδικού συστήματος για τη θέρμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου.

Με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό, όπως επισημαίνουν οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, επιτυγχάνονται εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση, την ψύξη και τον αερισμό του κολυμβητικού κέντρου, μείωση των θερμικών απωλειών κατά τους χειμερινούς μήνες και αντίστοιχα αποφυγή της υπερθέρμανσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ακόμη, βελτιώνονται οι συνθήκες φυσικού δροσισμού και αερισμού, επιτυγχάνεται η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για τις ανάγκες θέρμανσης του συγκροτήματος και εξασφαλίζονται συνθήκες θερμικής άνεσης και υγιεινής.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός βασίζεται σε επιλογές όπως οι: -χρήση ισχυρής θερμομόνωσης στο κέλυφος, -επιλογή ειδικών υαλοπινάκων με χαμηλό συντελεστή θερµοπερατότητας, -χωροθέτηση των λειτουργικών ενοτήτων με σκοπό τη δημιουργία ζωνών θερμικής ανάσχεσης, -εγκατάσταση νυχτερινής θερμομόνωσης και αυτόματων συστημάτων επιλεκτικού ηλιασµού ή σκιασμού των χώρων, -αξιοποίηση φυσικού φωτισμού, -θερμομόνωση στα τοιχώματα των δεξαμενών και χρήση ισοθερμικών επιφανειακών καλυμμάτων, -δυνατότητα διαμπερούς αερισμού, -χρήση ηµιυπαίθριων χώρων για τη μετάβαση από κλειστούς σε ανοιχτούς χώρους.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 28-2-2026)