Αρχίζουν στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα της ταινίας Dirty Angels

Αρχίζουν τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα της ταινίας “Dirty Angels”, της κινηματογραφικής παραγωγής της Millennium Media σε συνεργασία με τα Nu Boyana Film Studios Hellenic και την Chiltern Media.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας δράσης της Millennium Media -της πέμπτης κατά σειρά παραγωγής της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη μέσα στον τελευταίο 1,5 χρόνο- θα πραγματοποιηθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους στην πόλη, σε κτίρια, ξενοδοχεία και κεντρικά σημεία, αλλά και σε τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής, όπως τους Αμπελόκηπους, τη Μενεμένη, τα Διαβατά, το Πανόραμα, το Σέιχ Σου και το Ασβεστοχώρι.

Ο προϋπολογισμός της ταινίας είναι 35 εκ. ευρώ, ενώ για τις ανάγκες των γυρισμάτων που θα διαρκέσουν περίπου 2,5 μήνες εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου 250 Έλληνες σε διάφορες θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων και ηθοποιοί.

Η παραγωγή ευχαριστεί για τη συνεργασία και την υποστήριξή τους τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕ, Πάνο Κουάνη, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Αλέξανδρο Θάνο, τους Δημάρχους Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, Νεάπολης – Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη και Δέλτα, Γιάννη Ιωαννίδη, τα Film Offices της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Τροχαία Θεσσαλονίκης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, τη Hellenic Train, τη ΓΑΙΑΟΣΕ και την Αδαμάντιο Σχολή – Καλαμαρί.

Λίγα λόγια για την ταινία

Υπόθεση: Η ταινία διαδραματίζεται στο σύγχρονο Αφγανιστάν την παραμονή της αναχώρησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Ακολουθεί την ιστορία μιας μονάδας του αμερικανικού στρατού που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες καθώς αντιμετωπίζει τις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του ISIS και προσπαθεί να απελευθερώσει τους συμπολεμιστές της από την αιχμαλωσία, καθώς και Αφγανούς αμάχους που παγιδεύονται στα διασταυρούμενη πυρά μεταξύ του ISIS και των Ταλιμπάν.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Martin Campbell, ο οποίος είναι γνωστός -μεταξύ άλλων- για τις ταινίες James Bond Casino Royale και Goldeneye, Mask of Zorro 1 & 2, Green Lantern και The Foreigner, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι η Eva Green (Casino Royale, 300: Rise of an Empire, Kingdom of Heaven) και η υποψήφια για Όσκαρ Maria Bakalova (Borat 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3).

Παραγωγή: Millennium Media

Παραγωγοί: Moshe Diamant (The Protégé, Timecop, Hurricane Heist, Black Dahlia)

Yariv Lerner (Hellboy, Angel has Fallen, Rambo 4, Hitman’s wife’s bodyguard, The Enforcer, The Expendables 4, The Bricklayer, Red Sonja)

Rob Van Norden (Rambo Last Blood, The Enforcer, Bricklayer, Expendables 4, Red Sonja)