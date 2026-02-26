Άρχισαν τα όργανα στον δήμο Δέλτα: Περισσότερες αρνητικές παρά θετικές ψήφοι στο τεχνικό πρόγραμμα

Ισορροπίες έντονης πολιτικής αστάθειας άρχισαν να διαμορφώνονται στις ψηφοφορίες που διεξάγονται στο δημοτικό συμβούλιο Δέλτα, έπειτα από τα εσωτερικά ρήγματα που εμφανίστηκαν στη διοικούσα δημοτική παράταξη υπό τη δήμαρχο Γερακίνα Μπισμπινά.

Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί είναι το γεγονός ότι στη χτεσινοβραδινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το τεχνικό πρόγραμμα που κατατέθηκε από τη διοίκηση της Γερακίνας Μπισμπινά συγκέντρωσε δεκαεπτά αρνητικές ψήφους και μόλις δέκα θετικές. Μεταξύ των δημοτικών συμβούλων που καταψήφισαν το τεχνικό πρόγραμμα ήταν και στελέχη που στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές αναδείχθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι με την παράταξη της Γερακίνας Μπισμπινά και, συγκεκριμένα, οι Δημήτρης Καμανάς, Θανάσης Παππάς, Θωμάς Μουρμούρας, Ευαγγελία Ζανή, Σπύρος Σταματάκης και Θεόδωρος Καράδαλης.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την επί της ουσίας καταψήφιση του τεχνικού προγράμματος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ανακοίνωσε ότι η εισήγηση της δημοτικής αρχής θεωρείται εγκεκριμένη. Και αυτό γιατί παραμένουν σε ισχύ διατάξεις που είχαν θεσπιστεί την περίοδο εφαρμογής της απλής αναλογικής, με στόχο τότε τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των δήμων. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, όπως εξηγούν νομικοί, ελλείψει εναλλακτικής πρότασης, αρκεί στην πραγματικότητα ακόμη και μία θετική ψήφος, για να εγκριθούν κρίσιμα θέματα, όπως τα δημοτικά τέλη, το τεχνικό πρόγραμμα ή ο δημοτικός προϋπολογισμός.

Δημοτικοί σύμβουλοι που καταψήφισαν το τεχνικό πρόγραμμα, ωστόσο, προτίθενται να καταθέσουν προσφυγή, με αίτημα την ακύρωση της απόφασης, που δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία. Όπως αναφέρουν, πλέον δεν συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις, όπως την περίοδο που οι δήμοι απειλούνταν με ακυβερνησία, λόγω της απλής αναλογικής, και ως εκ τούτου τώρα που οι διοικήσεις των δήμων διαθέτουν σαφή πλειοψηφία τίθεται ζήτημα δημοκρατικής νομιμοποίησης.

Με τις ίδιες διατάξεις που επικαλείται η διοίκηση της Γερακίνας Μπισμπινά και παρ’ ότι είχαν συγκεντρώσει μεγαλύτερο αριθμό αρνητικών παρά θετικών ψήφων, είχαν εγκριθεί το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης για το 2022 όπως και οι αυξήσεις των δημοτικών τελών για το 2024, επί δημαρχίας Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Βαρβάρα Ζούκα