Άρχισαν τα γαλάζια προεκλογικά… παρτάκια

Άρχισαν τα καλέσματα με σαφή προεκλογικό χαρακτήρα, από τους γαλάζιους υποψήφιους βουλευτές.

Ο Συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης Γιάννης Παπαγεωργίου, που έχει ανακοινωθεί επίσημα ως υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, θα γιορτάσει ανοικτά τα 36α γενέθλιά του αύριο σε γνωστό μπαρ της Καλαμαριάς.

Ο επίσης υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου την προσεχή Δευτέρα καλεί σε συνάντηση γνωριμίας τους πολιτικούς του φίλους σε μπαρ της πλατείας Αριστοτέλους.

Και έπεται συνέχεια…