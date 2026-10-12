Άρχισαν οι εργασίες της αποστολής εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ στην Αλβανία Με επιτυχία η εναρκτήρια εκδήλωση στα Τίρανα

Με υψηλή εκπροσώπηση από την αλβανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε η γειτονική χώρα στην πρόσκληση της ελληνικής πλευράς, την εναρκτήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Τιράνων, στο πλαίσιο περιοδείας εξωστρέφειας που οργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Μακεδονίας- Θράκης στα Βαλκάνια.

Η ελληνική αποστολή -την οποία απαρτίζουν περισσότεροι από 80 εκπρόσωποι επιχειρήσεων, παραγωγικών και εξαγωγικών Συνδέσμων (ΣΕΒΕ, Logistics Β. Ελλάδος), Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΕΕΘ) και της Βόρειας Ελλάδας, των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και στρατηγικών οργανισμών όπως τα Λιμάνια, η ΑΖΚ και το Enterprise Greece- συνάντησε τους αντίστοιχους εκπροσώπους αλβανικών φορέων και οργανισμών, πανεπιστημίων, επιμελητηρίων, ξεκινώντας σήμερα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, το πρωί τις επαφές της στην αλβανική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά της αλβανικής κυβέρνησης στην εναρκτήρια εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βουλής της Αλβανίας Niko Peleshi, ο Υπουργός Εσωτερικών Ervin Demo, η Υφυπουργός Παιδείας Armela Baka και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Καινοτομίας Enkelejd Musabelliu, οι οποίοι στις ομιλίες τους υπογράμμισαν ότι η συγκεκριμένη ελληνική πρωτοβουλία για τις διμερείς επαφές είναι πολύ σημαντική και την στηρίζουν με τις δικές τους δυνάμεις. Αναφέρθηκαν στην πολύ σημαντική βοήθεια της Ελλάδας στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και επισήμαναν το γεγονός ότι η Ελλάδα στάθηκε και στέκεται πλάι στην Αλβανία σε αυτήν την προσπάθεια, η γειτονική χώρα να ενταχθεί στους κόλπους της Ε.Ε.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Μακεδονίας- Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας ανέδειξε τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που διανοίγονται για νέες συνεργασίες σε διάφορους τομείς μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων και οργανισμών της Βορείου Ελλάδος και της Αλβανίας. Πρόσθεσε ότι καλούμαστε να διαμορφώσουμε από κοινού το μέλλον της περιοχής μας μέσα από αυτές τις συνεργασίες. Επισήμανε, όμως, ότι οι σχέσεις της Ελλάδος και της Αλβανίας περνούν μέσα από τον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας που βρίσκεται στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένων και των περιουσιακών δικαιωμάτων, και συμπλήρωσε ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις η Ελλάδα θα συνεχίζει να συμπαρίσταται στην Ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, που προβλήθηκε στην εναρκτήρια εκδήλωση, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που διανοίγονται για τις δύο χώρες, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα επιθυμεί την διαρκή βελτίωση των σχέσεων με όλες τις χώρες των Βαλκανίων και πρόσθεσε ότι η γέφυρα για την συνέχιση αυτής της καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών περνά μέσα από την εθνική ελληνική μειονότητα της Αλβανίας και τον σεβασμό των δικαιωμάτων της καθώς και μέσα από την αλβανική κοινότητα που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.

Εκτός από τα μέλη της αλβανικής κυβέρνησης παρέστησαν επίσης η Πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία, η οποία ταξίδεψε στα Τίρανα ειδικά για να παραστεί σε αυτές τις διμερείς επαφές, ο Περιφερειάρχης των Τιράνων και εκπρόσωποι άλλων Περιφερειών, ο Πρόεδρος του αλβανικού Επιμελητηρίου και πολλοί εκπρόσωποι άλλων φορέων από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κύκλο της Αλβανίας.

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, όπου ξεκίνησαν οι εργασίες και οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, πέρα από τα μέλη της ελληνικής αποστολής έδωσαν το παρών πάρα πολλοί Αλβανοί επιχειρηματίες.

Οι επαφές συνεχίζονται με τράπεζες εργασίας, ανάμεσα στους εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα, τους εκπροσώπους των Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης και των Πανεπιστημίων της Αλβανίας, τους εκπροσώπους αυτοδιοικητικών φορέων και αρχών.

Η υποδοχή και η αποδοχή της ελληνικής αποστολής ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι επαφές μεταξύ των εκπροσώπων συνεχίζονται τώρα και θα ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα σε αυτήν την πρώτη ημέρα της διήμερης επίσκεψης της ελληνικής αποστολής του Υπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας- Θράκης.

Τέλος, θα υπάρξει μια ακόμη συνάντηση, ένας νέος κύκλος επαφών μεταξύ των μελών της ελληνικής αποστολής από την Μακεδονία και την Θράκη και Ελλήνων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία.