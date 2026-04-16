«Άρχισα καινούρια δουλειά σε γραφείο αλλά νιώθω δυστυχισμένη, θέλω να γυρίσω σπίτι με τα παιδιά μου»

Κάθε αλλαγή στη ζωή μας, ακόμα και αν την έχουμε επιλέξει, είναι γεμάτη προκλήσεις, όπως επιβεβαιώνει η μαρτυρία που μοιράστηκε μια γυναίκα στο διαδίκτυο η οποία όταν άρχισε καινούρια δουλειά συνειδητοποίησε ότι νιώθει δυστυχισμένη.

«Έχω δύο παιδιά, οκτώ και έξι ετών. Έχω περάσει μαζί τους το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, παράλληλα όμως πήγαινα στο πανεπιστήμιο. Αποφοίτησα πέρυσι και άρχισα να δουλεύω σε μια εταιρεία. Όταν λέω ότι είμαι δυστυχισμένη πλέον, εννοώ ότι θέλω να κλαίω όλη μέρα».

Όπως πρόσθεσε σχετικά με την οικογενειακή κατάστασή τους: «Ο σύζυγός μου περνάει μήνες σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ. Βγάζει αρκετά χρήματα για να καλύπτει όλους τους λογαριασμούς μας, αλλά θέλει να συνεχίσω να δουλεύω σε περίπτωση που χάσει τη δουλειά του (αν και αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε εμένα πριν από εκείνον). Είμαι απελπισμένη γιατί ήδη έχω χάσει πολλά πράγματα στο σχολείο των παιδιών εξαιτίας του ωραρίου εργασίας μου. Επίσης περνάω τις νύχτες μου καθαρίζοντας το σπίτι γιατί δεν μπορώ πλέον να το κάνω στη διάρκεια της ημέρας, οπότε νιώθω ότι χάνω και αυτό τον χρόνο που θα μπορούσα να περνάω μαζί τους».

Αυτή η εμπειρία την έχει βοηθήσει να κατανοεί καλύτερα και τις μητέρες που εργάζονται και όσες βρίσκονται στο σπίτι για να μεγαλώνουν τα παιδιά τους. «Για μένα, η θυσία που κάνεις για να εργάζεσαι είναι υπερβολικά μεγάλη. Ανέκαθεν ήθελα να γίνω μαμά, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η αποστολή μου. Μετανιώνω ακόμα και γιατί πήγα στο πανεπιστήμιο».

Φυσικά, δεν θα ταυτιστούν όλες με την παραπάνω δήλωση, ούτε χρειάζεται να το κάνουν, αλλά η μαρτυρία της αναδεικνύει για ακόμα μία φορά τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι εργαζόμενες μητέρες. Από την άλλη, έρευνες δείχνουν ότι η εργασία προσφέρει οφέλη και σε μαμάδες. Τουλάχιστον σε εργαζόμενες μερικής απασχόλησης οι οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχολογίας, «αναφέρουν συνολικά καλύτερη υγεία και λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης από τις stay-at-home moms».

Σε κάθε περίπτωση, ειδικά για μια νέα μαμά που έχει ελάχιστη ή ανύπαρκτη πρότερη επαγγελματική εμπειρία, σίγουρα η μετάβαση από το σπίτι σε έναν χώρο εργασίας είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Πώς ανταποκρίθηκε όμως η διαδικτυακή κοινότητα σε όσα έγραψε; Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν το βασικό πρόβλημα είναι ότι αναγκάστηκε να αποχωριστεί τα παιδιά της ή ότι δεν της αρέσει η δουλειά της. Άλλοι πρότειναν να δοκιμάσει τη μερική απασχόληση, μια σκέψη που ήδη κάνει άλλωστε: «Ειλικρινά, τελικά συνειδητοποίησα ότι το βασικό μου πρόβλημα είναι ο προϊστάμενός μου και η απουσία ευελιξίας στον επαγγελματικό ρόλο μου. Συζητήσαμε λοιπόν με τον σύζυγό μου να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο της μερικής απασχόλησης γιατί, σε αντίθεση με ό,τι πίστεψαν πολλοί σχολιαστές, μου αρέσει η δουλειά μου. Αυτό που ελπίζω είναι να καταφέρω να βρω κάτι που μου δίνει την ευκαιρία να βγάλω κάποια χρήματα ενώ παράλληλα έχω την ελευθερία να είμαι κοντά στα παιδιά μου σε κάποιες σχολικές εκδηλώσεις και περισσότερο παρούσα μαζί τους τα βράδια». Για τον ίδιο λόγο, τέλος, σκέφτηκε να αναζητήσει τα βοήθεια ενός συνεργείου καθαρισμού για το σπίτι, που θα της εξοικονομήσει επιπλέον πολύτιμο χρόνο.

