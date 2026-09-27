ΔΙΕΘΝΗ

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διασώθηκε από ερείπια νοσοκομείου πριν το ξέσπασμα του πολέμου», λέει Αγιατολάχ

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Οανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, διασώθηκε από τα ερείπια ενός νοσοκομείου στην Τεχεράνη, αποκαλύπτει ο Αγιατολάχ Μοχσέν Χεϊντάρι Αλεκάσιρ στο καταριανό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Al Araby».

Σύμφωνα με τον Χεϊντάρι, ο Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί πριν από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Ο ίδιος πάντως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή κατάσταση της υγείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Επίσης, αρνήθηκε τον ισχυρισμό ότι ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, είχε προτείνει τον γιο του ως διάδοχό του, προσθέτοντας ότι η εκλογή του Μοτζτάμπα δεν είχε καμία σχέση με τη θέση του πατέρα του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του πατέρα του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν κατείχε κάποια συγκεκριμένη επίσημη πολιτική θέση, επισήμανε ο Αγιατολάχ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Χαμενεΐ ως «άνθρωπο της σκιάς». Κατά καιρούς διαχειριζόταν διάφορα ζητήματα, όταν ο πατέρας του δεν είχε αρκετό χρόνο να τα χειριστεί, όπς είπε.

Ο Χεϊντάρι ανέφερε επίσης ότι η απουσία δημόσιων εμφανίσεων του Χαμενεΐ και των συναντήσεών του με τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν οφείλεται στον κίνδυνο που διατρέχουν τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη της Συνέλευσης.

«Είναι προς το συμφέρον τους να μην πραγματοποιούν μεγάλες συναντήσεις, εφόσον η επικοινωνία ή οι ατομικές συναντήσεις μπορούν να διεξαχθούν κρυφά», επισήμανε ο Χεϊντάρι.

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