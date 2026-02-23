Αρχικη / Κοσμος Bloomberg: Τουρκικό δικαστήριο εξετάζει τις κατηγορίες κατά ηγεσίας του CHP για «χειραγώγηση» μελών του κόμματος

Δικαστήριο στην Τουρκία αναμένεται να εξετάσει τη Δευτέρα τις υποθέσεις που αφορούν πιθανές παρατυπίες στο συνέδριο του 2023 του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Οι εισαγγελείς κατηγορούν δώδεκα κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, για δωροδοκία και παραπλάνηση μελών του κόμματος με σκοπό να επηρεάσουν την έκβαση της ψηφοφορίας που εξέλεξε τη νέα ηγεσία του κόμματος. Σε περίπτωση καταδίκης, κάθε κατηγορούμενος θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή έως τρία χρόνια φυλάκισης και απαγόρευση ενασχόλησης με τα πολιτικά ζητήματα.

Μια απόφαση, αν εκδοθεί τη Δευτέρα, θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει μια ξεχωριστή υπόθεση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε έφεση και στοχεύει στην ακύρωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Στη συνέλευση του 2023, ο Οζγκούρ Οζέλ εκλέχθηκε ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, γνωστού ως CHP. Από τότε, του αποδίδεται ότι έδωσε νέα ώθηση στο κόμμα, ανέβασε τη δημοτικότητά του και συνέβαλε καθοριστικά στην ιστορική νίκη του έναντι του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις τοπικές εκλογές του 2024.

Ο Οζέλ ανέτρεψε τον μακροχρόνιο ηγέτη του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε βιώσει μια 13ετή περίοδο συνεχών ήττων από το AKP, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που ήταν ο κοινός υποψήφιος της αντιπολίτευσης απέναντι στον Ερντογάν στις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Το CHP και πολλοί από τους αξιωματούχους του έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με πλήθος νομικών ερευνών τον τελευταίο χρόνο. Η πιο σημαντική υπόθεση αφορά τον Ιμάμογλου, που θεωρείται ευρέως ως η πιο δημοφιλής προσωπικότητα της αντιπολίτευσης και ο πιο επικίνδυνος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν. Ο Ιμάμογλου βρίσκεται προφυλακισμένος εδώ και 11 μήνες λόγω ξεχωριστών κατηγοριών για διαφθορά.

Ο Οζέλ και άλλοι αξιωματούχοι του CHP υποστηρίζουν ότι οι υποθέσεις έχουν πολιτικά κίνητρα και αποσκοπούν στο να αποδυναμώσουν το κόμμα ενόψει των προεδρικών εκλογών, που είναι προγραμματισμένες για το 2028.