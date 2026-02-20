Αρχικη / Ελλαδα Σε νέα φάση περνά η συνεργασία υπουργείου Εσωτερικών – Google για την ΑΙ στο Δημόσιο

Στην υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας, με στόχο τη συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας τους, προχώρησαν σήμερα, Παρασκευή το υπουργείο Εσωτερικών και η εταιρεία Google, με επίκεντρο την εκπαίδευση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο ορίζοντας υλοποίησης της νέας φάσης προσδιορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου περισσότεροι εκπαιδευόμενοι να εμβαθύνουν ακόμα πιο πολύ στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η παραπάνω συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στη δημόσια διοίκηση, με φορείς υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), με στρατηγικό στόχο πρωτίστως τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εσωτερικών έχει δρομολογήσει από το 2019 και εξής την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων σε απλές και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, με τις συμμετοχές να ανέρχονται για την τριετία 2023-2025 σε 85.772.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των συμμετοχών δημοσίων υπαλλήλων στις ψηφιακές δεξιότητες ανήλθε το 2023 σε 10.273, το επόμενο έτος σε 23.250 και έφτασε τους 52.249 το 2025, γεγονός που αποδεικνύει την αποδοχή του συγκεκριμένου προγράμματος από το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. Ανάλογη αποδοχή υπήρξε και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν κατά τη διετία 2024-2025, 35.839 σχετικές συμμετοχές.

Ως προς την εκπαίδευση των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα από 77 διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) μέσω YouTube Live Streams, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο περίπου 1.130 συμμετέχοντες ανά συνεδρία, εστιάζοντας στην πρακτική τεχνητή νοημοσύνη (Practical AI) και το Prompting. Ως προς την ανταπόκριση των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, αυτή υπήρξε εξαιρετικά θερμή, καθώς το 94,2% δήλωσε την πρόθεσή του να εφαρμόσει τις νέες δεξιότητες, ενώ το 85,65% αναγνώρισε την πρακτική χρησιμότητα των εργαλείων AI στην καθημερινή εργασία του. Επιπλέον, καταγράφηκε ποσοστό ικανοποίησης 90,6% για την ευκολία κατανόησης του περιεχομένου και 89,3% για τη συνολική εμπειρία του προγράμματος, γεγονός που συνδέεται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος από το υπουργείο Εσωτερικών και την Google.

Περνώντας σε νέα φάση, η πρωτοβουλία υπουργείου Εσωτερικών και Google αναμένεται να εστιάσει από το 2026 και εξής στην περαιτέρω ενίσχυση πρακτικών δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εθνικές πολιτικές ψηφιακής διακυβέρνησης, όσο και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της AI. Η παραπάνω συνεργασία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την πρακτική κατανόηση και αξιοποίηση τεχνολογιών AI στο διοικητικό περιβάλλον, με έμφαση σε δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγικότητα, τη διαχείριση πληροφορίας και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα στο υπουργείο Εσωτερικών και την εταιρεία Google ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, ανέφερε πως η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει στην πράξη τη σταθερή δέσμευση για μια σύγχρονη, αποτελεσματική και ψηφιακή δημόσια διοίκηση. «Όλα αυτά τα χρόνια, επενδύουμε συστηματικά στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, με τα αποτελέσματα να είναι μετρήσιμα και ενθαρρυντικά, όπως ιδιαίτερα υψηλή είναι και η αποδοχή των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης», σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών και πρόσθεσε: «Με τη νέα αυτή φάση συνεργασίας, έως το τέλος του 2026, εστιάζουμε ακόμη περισσότερο στην ουσιαστική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, τη λήψη αποφάσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Στόχος μας παραμένει μια δημόσια διοίκηση που αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του πολίτη, προσφέροντας καλύτερες, ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες».

Από την πλευρά της η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, εστίασε στους στρατηγικούς στόχους του υπουργείου Εσωτερικών απέναντι στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων. «Πολύ έγκαιρα, ακόμη και εντός ΕΕ, με τον Υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, «διαγνώσαμε» την ανάγκη για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Σχεδιάσαμε, λοιπόν, με τη συνδρομή ηγέτιδων εταιρειών του κλάδου κατάλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, με ζητούμενα την κατανόηση και αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και την υποστήριξη της καθημερινής διοικητικής εργασίας και βέβαια με τελικό αποδέκτη τον πολίτη και την καλύτερη εξυπηρέτησή του».

«Η συνεργασία μας με το υπουργείο Εσωτερικών απέδειξε ότι η Ελλάδα δεν προσαρμόζεται απλώς στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης — ηγείται ενεργά σε αυτήν», ανέφερε εκ μέρους της Google η Πέγκυ Αντωνάκου, Περιφερειακή Γενική Διευθύντρια για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι που βλέπουμε αυτή την πρωτοβουλία να θεωρείται από το ίδιο το υπουργείο ως ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα κατάρτισης στην τεχνητή νοημοσύνη για τον δημόσιο τομέα στην ΕΕ, ολοκληρώνοντας σχεδόν 36.000 συμμετοχές δημοσίων υπαλλήλων», συνέχισε η κ. Αντωνάκου, καταλήγοντας πως «για εμάς, όμως, ο πιο σημαντικός δείκτης δεν είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων, αλλά ο αντίκτυπος: το 85% εξ αυτών βλέπουν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη ως έναν πρακτικό σύμμαχο στην καθημερινή τους εργασία. Ανανεώνοντας τη δέσμευσή μας για το 2026 με τις προηγμένες δυνατότητες του Gemini, περνάμε από τον ψηφιακό γραμματισμό στην ψηφιακή ενδυνάμωση, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι να μπορούν να επικεντρωθούν σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία — την εξυπηρέτηση των πολιτών».