Aρχηγός Ναυτικού Ιράν: «Γελοία» η απειλή Τραμπ να αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ

Ο αρχηγός του ναυτικού του Ιράν, Σαχράμ Ιρανί, χαρακτήρισε την Κυριακή «γελοία» την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, αφότου οι μαραθώνιες συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον στο Πακιστάν δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι γενναίοι άνδρες του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν παρακολουθούν και εποπτεύουν όλες τις κινήσεις του επιθετικού αμερικανικού στρατού στην περιοχή. Οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ να αποκλείσει το Ιράν από τη θάλασσα… είναι πολύ γελοίες και αστείες», δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο