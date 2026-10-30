Αρχηγός ΓΕΝ: Οι φρεγάτες FDI αναβαθμίζουν καίρια τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού

«Ησυγκεκριμένη κλάση φρεγατών αναβαθμίζει καίρια τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου, ενισχύοντας την ικανότητα του Πολεμικού Ναυτικού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου και πολυδιάστατου περιβάλλοντος θαλάσσιας ασφάλειας» τόνισε μεταξύ άλλων ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, κατά την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI Νέαρχος, σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στα ναυπηγεία της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Όπως σημείωσε «διακρίνονται για την τεχνολογική τους υπεροχή και τις ασυναγώνιστες επιχειρησιακές δυνατότητες», καθώς «ενσαρκώνουν την επιτομή του σύγχρονου ναυτικού πολέμου» και πρόσθεσε ότι με τις καινοτομίες τους συνιστούν την επόμενη ημέρα της ναυπηγικής τέχνης.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, επιτρέπουν την προβολή αξιόπιστης ναυτικής ισχύος, στηρίζοντας την εθνική διπλωματία και προάγοντας τα εθνικά συμφέροντα, σε συνέργεια και συγχορδία με φίλους και συμμάχους.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη κλάση φρεγατών αποτελεί «επικύρωση των ακατάλυτων δεσμών φιλίας που ενώνουν τη Γαλλία με την Ελλάδα», χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία στρατηγική, θεμελιωμένη σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό, καθώς και «μία ακλόνητη συμμαχία που έχει χαλυβδωθεί μέσα από κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες», μια σχέση που συνεχώς αγγίζει νέα ύψη.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επιλογή της ονομασίας της φρεγάτας, επισημαίνοντας ότι αποδίδεται σε αυτήν «το βαρυσήμαντο όνομα του Ναυάρχου ΝΕΑΡΧΟΥ», διακεκριμένου Ναυτικού Διοικητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην αξιοποίηση της ναυτικής ισχύος ως εργαλείο εθνικής επιρροής. Όπως ανέφερε, με την επιλογή αυτή διακηρύσσεται η αμετάκλητη προσήλωση στη ναυτική αριστεία, αποδίδοντας φόρο τιμής σε μια βαριά παρακαταθήκη ανδρείας και στρατηγικής, η οποία διαμορφώνει αδιάλειπτα την ταυτότητα της ελληνικής ναυτοσύνης ανά τους αιώνες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αναδόχους της Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ, κύριο Αθανάσιο και κυρία Μαρίνα Μαρτίνου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την ανιδιοτελή προσφορά τους προς το Πολεμικό Ναυτικό.

Δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι «η εθνική μας μνήμη θα διατηρήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμα της έμπρακτης γενναιοδωρίας τους», κατατάσσοντάς τους δικαιωματικά μεταξύ των Ευεργετών του Έθνους. Πρόσθεσε ότι, ως ανάδοχοι, το όνομα του κυρίου και της κυρίας Μαρτίνου θα παραμείνει αεί συνυφασμένο με τη Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ και θα τη συνοδεύει ως ηθική κληρονομιά σε κάθε πλου και σε κάθε αποστολή.

Απευθυνόμενος στο πλήρωμα της Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ, επανέλαβε ότι έχει διαμηνύσει επανειλημμένα πως «η ακμή του ΠΝ και της Ελλάδας ανέκαθεν σχετιζόταν με μία ανάστροφη πλώρη», από το ακρόπρωρο της Τριήρους και το ΑΒΕΡΩΦ μέχρι σήμερα και τις επιβλητικές πλώρες των Φ/Γ ΚΙΜΩΝ και ΝΕΑΡΧΟΣ. Στο πλαίσιο αυτό, το προέτρεψε να πλεύσει «με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα», ώστε σύντομα να ατενίζει και εκείνο με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, ως άξιος θεματοφύλακας αυτής της ένδοξης ναυτικής παράδοσης.

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι πριν από περίπου δύο χρόνια, στη Λοριάν, είχαν παρακολουθήσει το σκάφος να αγγίζει για πρώτη φορά το νερό της θάλασσας, ενώ πρόσφατα το πλήρωμα είχε εκπέμψει προς πάσα κατεύθυνση το ηχηρό μήνυμα «Είμαστε έτοιμοι». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σήμερα τους απαντά: «Λάβετε θέση στο σχηματισμό, ακολουθήσατε ίχνη πρωτόπλου!».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ύψωση της ελληνικής σημαίας στη Φ/Γ ΝΕΑΡΧΟΣ, επισημαίνοντας ότι πλέον φέρει υπερήφανα τη Γαλανόλευκη στον ιστό της, χαράσσοντας «πορεία» για να ακολουθήσουν οι Φ/Γ ΦΟΡΜΙΩΝ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα πλεύσει προάγοντας το βαρύ κληροδότημα του ονόματός της, με πυξίδα τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων, της σταθερότητας και της ασφάλειας και προορισμό ένα μέλλον εθνικής προόδου, ισχύος και ευημερίας.