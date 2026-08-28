Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στο Στ. Ντιπάρτμεντ: Στο επίκεντρο η Χάλκη και η προώθηση των θρησκευτικών ελευθεριών

Ηεπαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας, Ράιλι Μπαρνς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Αμερικανού αξιωματούχου και επικεντρώθηκε ευρύτερα στην προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προσπάθειες για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, με την Αρχιεπισκοπή να κάνει λόγο για «ιδιαίτερα ελπιδοφόρες εξελίξεις» προς αυτή την κατεύθυνση.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος υπογράμμισε ότι το ζήτημα της Χάλκης δεν αφορά μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ορθοδοξία, αλλά συνδέεται ευρύτερα με τη θρησκευτική ελευθερία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στη συνάντηση εξετάστηκε επίσης η κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή. Οι δύο πλευρές συζήτησαν την ανάγκη προστασίας της ασφάλειας και της θρησκευτικής ελευθερίας των ιστορικών χριστιανικών κοινοτήτων της περιοχής, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της χριστιανικής παρουσίας στους τόπους, όπου αυτή ανάγεται στους αποστολικούς χρόνους.

Όπως επισημάνθηκε, ζητούμενο είναι να διασφαλιστούν οι συνθήκες, ώστε οι κοινότητες αυτές να μπορούν να ζουν, να ασκούν ελεύθερα τη λατρεία τους και να συνεχίζουν το έργο τους με ασφάλεια και ειρήνη.