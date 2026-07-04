Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Μήνυμα για τα 250 έτη από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Την προτροπή προς τους ομογενείς μας στις ΗΠΑ να είναι πάντοτε ενωμένοι και να οικοδομούν πάνω στις αυταπόδεικτες αλήθειες της πίστης και της ελευθερίας, οι οποίες αποτελούν θεμέλιο της ζωής μας, της δημοκρατίας μας και, εν τέλει, της ευτυχίας μας, απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στην εγκύκλιό του με αφορμή τη σημερινή ημέρα συμπλήρωσης 250 ετών από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, η ιστορική αυτή διακήρυξη έθεσε τα θεμέλια για «τη χώρα των ελεύθερων και την πατρίδα των γενναίων», με την επισήμανση ότι «ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος έγινε Αμερικανός πολίτης, καθώς κάποιοι έφθασαν νωρίτερα και κάποιοι μετανάστευσαν πολύ αργότερα, όλοι είμαστε αληθινά ευλογημένοι να κατέχουμε την υπηκοότητα σε αυτή τη θαυμαστή χώρα και να ζούμε, και να προοδεύουμε σε αυτή, όπου οι αξίες της αυτοδιοίκησης συναντούν για εμάς τους Ελληνορθόδοξους την πίστη μας».

«Οι ΗΠΑ επιδίωξαν με επιμονή», συνεχίζει ο Αρχιεπίσκοπος, «μέσω δέκα και πλέον γενεών, να μείνουν πιστές στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, αλλά και στην αρχή ότι ”η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας” αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου».

Όπως, εξάλλου, τονίζει, «εμείς ως ορθόδοξοι χριστιανοί αναγνωρίζουμε ότι κάθε πρόσωπο έχει πλαστεί κατ’ εικόνα του Θεού παρά το ότι η εικόνα αυτή τραυματίζεται και αμαυρώνεται από την αμαρτία. Έτσι όπως οι πατέρες του έθνους μας, οι οποίοι υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, έτσι και εμείς αναγνωρίζουμε ότι ο Δημιουργός μας έπλασε με απαραβίαστα δικαιώματα».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «όλοι μας, με πίστη στο αμερικανικό πνεύμα, καλούμαστε να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα των άλλων όσο διαφορετικοί και αν μας φαίνονται, καθώς η θεμελιώδης ιδέα της ισότητας ενώπιον του Θεού, μια αλήθεια την οποία οι πατέρες του αμερικανικού έθνους διακήρυξαν ως αυταπόδεικτη, συχνά δεν επιβεβαιώνεται λόγω των κοινωνικών ανισοτήτων και ανισορροπιών».

Κατά τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, «η τελική αξία του ανθρώπινου προσώπου δεν πηγάζει από τον τόπο, τον πολιτισμό, τη γλώσσα ή την προσωπικότητα, αλλά από την εικόνα του Θεού κατά την οποία δημιουργήθηκε».

«Η αποστολή μας», ολοκληρώνει, «είναι να εργαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε ώστε αυτή η εικόνα να γίνει καθ’ ομοίωση, δηλαδή η κοινή ανθρώπινη φύση να βρει την πλήρωσή της στην αδιάκοπη πορεία προς τη θέωση και τη θεία ζωή, με την αγάπη, τη συμπόνια, το έλεος και τη συγχώρεση, λαμβάνοντας τη χάρη του Θεού και ακολουθώντας τα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ